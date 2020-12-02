США могут приобрести Ми-24 и Ан-2 для обучения инструкторов

Министерство обороны США заинтересовано в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 для обучения американских инструкторов их возможностям. Об этом говорится в уведомлении к потенциальному контракту, с которым ознакомился RT.

Отмечается, что летательные аппараты будут использоваться в качестве потенциальных противников во время выполнения летных упражнений в соответствии с указаниями командующего первой эскадрильей обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты (MAWTS-1) в летном этапе курсов по тактике и вооружениям.

В октябре сообщалось, что Пентагон собирается приобрести партии макетов советского оружия в натуральную величину.

Военное ведомство США объявило тендер на закупку полноразмерных моделей зенитных ракетных комплексов «Стрела-2», гранатометов РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова и гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42. В условиях тендера сказано, что все макеты должны быть сделаны из сверхпрочного полиуретана.