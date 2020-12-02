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Известия.ru

США могут приобрести Ми-24 и Ан-2 для обучения инструкторов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министерство обороны США заинтересовано в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 для обучения американских инструкторов их возможностям. Об этом говорится в уведомлении к потенциальному контракту, с которым ознакомился RT.

Отмечается, что летательные аппараты будут использоваться в качестве потенциальных противников во время выполнения летных упражнений в соответствии с указаниями командующего первой эскадрильей обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты (MAWTS-1) в летном этапе курсов по тактике и вооружениям.


В октябре сообщалось, что Пентагон собирается приобрести партии макетов советского оружия в натуральную величину.

Военное ведомство США объявило тендер на закупку полноразмерных моделей зенитных ракетных комплексов «Стрела-2», гранатометов РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова и гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42. В условиях тендера сказано, что все макеты должны быть сделаны из сверхпрочного полиуретана.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ан-2
Ми-17
Ми-24
РПГ-7
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