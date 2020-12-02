На Курилах ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений.

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"Готовность к заступлению на боевое дежурство ЗРС С-300В4 проверил лично командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ РФ на Курилах", - говорится в сообщении.

По данным округа, ЗРС С-300В4 современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.