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РИА Новости

На Курилах ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство

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Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"Готовность к заступлению на боевое дежурство ЗРС С-300В4 проверил лично командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ РФ на Курилах", - говорится в сообщении.

По данным округа, ЗРС С-300В4 современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

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Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
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