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Вестник Мордовии

В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"

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В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе модернизированные при помощи Израиля танки Т-72М1 "Аслан" продемонстрировали большую уязвимость.

По имеющимся данным нередки были случаи, когда эти бронемашины легко поражались в лобовую проекцию разработанными 30 лет назад противотанковыми ракетами "Конкурс М". При этом, очень часто происходило воспламенение пороховых зарядов, а порой и взрыв всего имеющегося боекомплекта.

Пока нет точных данных, сколько реально было потеряно "Асланов", но можно предположить, что явно больше в несколько раз, чем обнародованные в различных источниках данные о десяти уничтоженных единицах.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Интересно, что в сентябре 2016 года на выставке ADEX 2016 в Баку демонстрировался модернизированный российский Т-72, который по своим характеристикам значительно превосходил имевшуюся "израильскую" модернизацию.

Так на нем было установлена современная противотандемная динамическая защита, способная противостоять самым современным ПТУР и подкалиберным снарядам. Причем, она прикрывала не только лобовую часть, но и боковые проекции башни. От кумулятивных боеприпасов должны были защищать также решетчатые экраны. В реальной боевой обстановке не лишним был бы и имевшийся на нем комплекс оптико-электронного противодействия.

На танке была установлена командирская пулеметная установка закрытого типа, а также современный прицел с тепловизионным каналом.

Также имелась вспомогательная дизель-генераторная установка, которая обеспечивает питание систем машины на стоянке. Более мощный двигатель обеспечивал высокие характеристики подвижности.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Модернизированный Т-72 понравился азербайджанским военным, но по неизвестным причинам модернизация оставшейся части не произошла. В результате в сентябре кроме неудачных "Асланов" в бой были также брошены не только Т-72А не имевшие динамической защиты, но даже Т-72 первых выпусков.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Россия
Продукция
Т-72
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