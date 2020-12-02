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ТАСС

На Чукотке разместили истребители МиГ-31БМ морской авиации ТОФ

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Помимо Камчатки, Миг-31БМ стоят на вооружении в авиаполках, базирующихся в Пермском и Красноярском краях, в Нижегородской области, на Севере России и других регионах страны.
Помимо Камчатки, Миг-31БМ стоят на вооружении в авиаполках, базирующихся в Пермском и Красноярском краях, в Нижегородской области, на Севере России и других регионах страны.
Источник изображения: Photoxpress

На аэродроме Анадырь завершились работы по благоустройству помещений, предназначенных для отдыха и питания экипажей

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) заступили на боевое дежурство на аэродроме Анадырь на Чукотке для усиления авиационной группировки в Арктической зоне РФ, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Для усиления группировки авиации в Арктической зоне экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь. В настоящее время авиационное подразделение отрабатывает вопросы взаимодействия с наземными средствами ПВО при выполнении задач по предназначению", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, на аэродроме завершились работы по благоустройству помещений, предназначенных для размещения, отдыха и питания экипажей при несении ими круглосуточного боевого дежурства по противовоздушной обороне.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
Арктика
ТОФ
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