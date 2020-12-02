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ТАСС

Роскосмос создал ревизионную группу для контроля стройки на космодроме Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Деятельность группы исключит нецелевое расходование средств и приемку некачественных работ при строительстве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роскосмос создал контрольно-ревизионную группу, чтобы исключить нецелевое расходование средств и приемку некачественных работ при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Создана постоянно действующая контрольно-ревизионная группа, деятельность которой направлена на пресечение фактов приемки некачественно выполненных работ, недопущение нецелевого расходования выделенных на строительство средств, обеспечение соблюдения сроков строительства", - отметили в госкорпорации.

Контроль за стройкой осуществляется при помощи спутников, аэрофотосъемки. С августа на космодроме постоянно находятся исполнительный директор Роскосмоса по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли, директор департамента координации работ по строительству космодрома Восточный и другие представители госкорпорации. Они оперативно решают проблемные вопросы и контролируют строительные работы.

Каждый месяц стройку посещает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и проводит на Восточном совещания с представителями города Циолковского, МВД, МЧС России, ФМБА и прокуратуры космодрома Восточный.

Аресты по делу о сдаче объектов

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила об аресте главы космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Следствие обвиняет его вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрием Фоминцевым в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме Восточный. В пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что госкорпорация не комментирует эту информацию.

Позже в Роскосмосе сообщили, что Рогозин уволил гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку. На прошлой неделе Охлопков был уволен. 25 ноября Благовещенский городской суд Амурской области сообщил об аресте Жука.

В пятницу и. о. гендиректора ЦЭНКИ был назначен Руслан Мухамеджанов. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, новым главой дирекции космодрома Восточный вместо уволенного Евгения Рогозы назначен Андрей Новиков.

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Россия
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МЧС
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Рогозин Дмитрий
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