Войти
ИноСМИ

DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли

305
0
0
Советские бомбардировщики в сопровождении истребителей на боевом курсе
Советские бомбардировщики в сопровождении истребителей на боевом курсе.
Источник изображения: © РИА Новости, РИА Новости

По сведениям DR, вскоре после падения Берлинской стены в Польше нашли один архивный документ, датированный 1970 годом. Это был подробный план ядерного нападения Восточного блока во главе с СССР на Данию, этого «сторожевого пса НАТО», в случае третьей мировой войны. На ее уничтожение отводилось шесть дней.

В 1989 году пала Берлинская стена, распался Восточный блок и закончилась холодная война. Но сценарии возможных событий появляются до сих пор.

Из архивов холодной войны постоянно извлекаются новые документы. Один из них датируется 1970 годом - его нашли в Польше вскоре после падения Берлинской стены.

В нем есть карта Дании, и можно сказать, что это план Восточного блока под руководством Советского Союза по захвату нашей страны на случай Третьей мировой. Польша тоже участвовала бы в атаке как член Организации Варшавского договора.

Война предстояла самая что ни на есть жестокая: атомные бомбы, более 100 тысяч солдат, тысячи танков и военных кораблей.

По плану на всё отводилось всего шесть дней.

День 1

Польские, восточногерманские и советские войска выдвигаются из ГДР в сторону Западной Германии.

Сопротивление, которое встретит Восточный блок на пути в Данию, в плане атаки не учитывается.

Следовательно, по мере продвижения план становится все более расплывчатым.

Если сопротивление велико, путь придется расчистить неизвестным количеством тактических атомных бомб.

Некоторое количество бомб будут сброшены в первый же день атаки, когда Восточный блок столкнется с силами НАТО в Западной Германии.

День 2

Силы Варшавского договора достигли Киля и готовятся вступить на территорию Дании.

Силы НАТО собрались в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Как союзница по НАТО Дания должна помочь задержать продвижение Восточного блока. И на этом этапе мы, вероятно, получим ядерное оружие.

Да, вы не ошиблись.

Своего ядерного оружия в годы холодной войны у Дании не было, но в случае нападения мы получили бы ядерные боеголовки из Западной Германии, где у США были склады с ядерным оружием.

Была надежда, что угроза возмездия с применением атомных бомб замедлит продвижение Восточного блока настолько, что наши друзья из НАТО смогут прибыть, прежде чем Данию оккупируют.

День 3

Ситуация накаляется, и положение Дании все острее.

Угроза с востока докатилась до границы Западной Германии с Данией и пытается проникнуть в нашу страну.

Пехота прибудет маршем, дополнительные силы выбросят самолетами. Десант высадится в Эсбьерге.

Если сопротивление будет велико, Восточный блок сбросит еще несколько атомных бомб.

День 4

Войска Восточного блока сломили последнее сопротивление на границе.

Солдаты продвигаются на север через Ютландию и остров Фюн. Они идут на Зеландию - важнейшую цель Варшавского договора.

Ведь именно в Зеландии у Дании, этого сторожевого пса НАТО, расположены глаза. Там находятся пушки, нацеленные на восток, их задача - не дать военным кораблям ускользнуть из Балтийского моря.

Восточный блок со своей стороны добивается свободного прохода через пролив и контроля над судоходством на Балтике. К пятому дню атаки неприятель во главе с Советским Союзом близок к достижению своей цели.

День 5

Неприятель далеко продвинулся в наступлении на Ютландию и добрался до стратегически важных целей вроде авиабазы Каруп и бункера Реган Вест в лесу Рольд Сков, где спряталось датское правительство.

Войска стягиваются на большую битву за Зеландию.

Военные корабли отозваны от берегов Восточной Европы и взяли курс на Зеландию.

Наступает время атомных бомб. На польской карте над Зеландией нанесены пять ядерных взрывов, два - над Копенгагеном. Вероятно, они нужны, чтобы парализовать правительство в Кристиансборге и датский флот.

Еще один удар будет нанесен по городу Хольбек, чтобы вывести из строя батарею, которая защищает Зеландию. Другая атомная бомба расчистит залив Кёге для высадки десанта.

Последняя бомба разгромит крепость Стевнсфортет и уничтожит пушки, направленные на Балтийское море. Она расчистит пространство для морского десанта численностью в 25 тысяч человек.

Когда именно будут сброшены атомные бомбы - неизвестно, но к пятому дню это уже должно произойти, чтобы облегчить завоевание Зеландии.

Мощность атомных бомб, предназначенных для Дании, знал лишь Советский Союз - ядерным оружием в Варшавском договоре заправляла Москва.

Известно лишь, что Польша обладала ядерным оружием суммарной мощностью в 500 раз выше, чем бомба, уничтожившая в 1945 году японскую Хиросиму.

Предположительно, мощнейшая из бомб, что могла бы обрушиться на Ратушную площадь в Копенгагене, убила бы 174 тысяч человек и превратила центр столицы в руины.

День 6

Ютландия и Фюн - под контролем Варшавского договора.

Зеландия разбомблена вдребезги.

Восточный блок провел инструктаж по боевым действиям в радиоактивной зоне и готов ввести войска в Зеландию.

Около 25 тысяч солдат высаживаются на берег - вероятно, в заливе Кёге. Противник сбрасывает воздушный десант. Пехота наступает на Зеландию с Фюна. Датские солдаты не могут им противостоять.

Дания разбита и полностью переходит под контроль Варшавского договора.

Но… Насколько велика была угроза со стороны Польши?

По этому вопросу до сих пор нет единого мнения.

Некоторые исследователи считают, что угроза для Дании была преувеличенной. Другие - что вполне реальной.

Но мы знаем доподлинно, что план нападения существовал. И он благополучно пролежал в ящике, пока не рухнула Берлинская стена.


Микаэль Эрц Кристиансен (Michael Ørtz Christiansen)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Польша
Россия
США
Япония
Продукция
Корнет
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
06.04.2020
Холодная война и противостояние разведок
04.02.2020
Зачем Варшаве американские F-35?
29.06.2015
Владимир Козин: «"Разрядки 2.0" завтра не жду…»
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия