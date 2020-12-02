В Вооруженных силах России начался новый учебный год

В Минобороны сообщили, что основным приоритетом боевой учебы будет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый учебный год в Вооруженных силах России начался во вторник, военнослужащие снова выйдут на полигоны, займут места в учебных классах и тренажерах для совершенствования боевой подготовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учебный год в российской армии ежегодно стартует 1 декабря и завершается 31 октября.

"В 2021 году в войсках основным приоритетом боевой учебы будет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих - офицеров, сержантов и солдат", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в основу боевой учебы в новом учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления, средства связи и беспилотные летательные аппараты.

По-прежнему важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидового и межведомственного взаимодействия. С этой целью планируется провести более 18 тыс. мероприятий. 46% тактических учений планируется проводить в виде двусторонних. На них будут отрабатываться вопросы совершенствования маршевой подготовки, выполнения задач по всестороннему обеспечению подразделений. Более половины учений пройдут в ночных условиях.

Внезапные проверки

Будет сохранена практика внезапных проверок соединений и частей, в ходе которых будут проводиться мероприятия по перегруппировке подразделений, их переброске на незнакомые полигоны для отработки действий с боевой стрельбой.

Большое внимание уделят совершенствованию учебно-материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена до соединения включительно. В 2020 году вошли в строй три новых полигона, усовершенствовано свыше 9 тыс. единиц полигонного оборудования, поставлено 1,5 тыс. технических средств обучения.