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ТАСС

Минобороны запустило на сайте спецраздел о строительстве значимых объектов

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Здание Минобороны
Здание Минобороны.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

В основу раздела легла интерактивная масштабируемая карта РФ, на которую нанесены все объекты, которые возводит Минобороны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минобороны России запустило на своем официальном сайте специальный мультимедийный раздел, посвященный строительству социально значимых объектов, которые возводятся по поручению президента РФ. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, в основу раздела легла интерактивная масштабируемая карта РФ, на которую нанесены все объекты, которые возводит Минобороны в рамках выполнения поручений Верховного главнокомандующего. Также в раздел вошли мультимедийный материалы - видео- и фотоотчеты о проведении работ. В частности, в разделе представлена информация о построенных и строящихся многофункциональных медицинских центрах, об участии военных в проекте по обеспечению водой Севастополя, возведении учебных заведений - школ для одаренных детей, кадетских корпусов и суворовских училищ в рамках федеральной программы "Развитие образования".

Кроме того, на сайте можно увидеть мультимедийные материалы и о создании объектов социальной инфраструктуры для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны России и членов их семей, возведении жилых домов, детских садов, спортивных объектов, культурно-досуговых учреждений, а также информацию работах по реконструкции инженерных сетей и автомобильных дорог.

Кроме того, Минобороны России строит и реконструирует объекты специального, мобилизационного и производственного назначения, обеспечивающие оборону и безопасность государства, предприятия и организации ядерного комплекса, космодромы, а также другие критически важные для государства объекты и автомобильные дороги оборонного значения.

В частности, военное ведомство возводит на космодроме Плесецк универсальный стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара", который включает более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем. "Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что раздел будет наполняться в режиме онлайн.

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