Финансовая грамотность «оборонки»

ПСБ стал центром компетенций в вопросах расчетов по гособоронзаказу

Все участники гособоронзаказа тесно связаны друг с другом и объединены одной задачей – своевременной поставкой продукции госзаказчику и, таким образом, выполнением госконтракта. А это в свою очередь влияет на оборону и безопасность государства в целом. ПСБ запустил онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов по ГОЗ. Об этом «Военно-промышленному курьеру» рассказал управляющий по развитию банковского сопровождения государственного оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк» Илья Апарышев.

– ПСБ начал сопровождать расчеты по ГОЗ еще в 2018 году. Выросли ли объемы обслуживания контрактов с этого времени?

– Безусловно, объемы обслуживания ГОЗ постоянно растут: на сегодня в ПСБ открыто около 150 тысяч отдельных счетов, а максимальное количество операций в банке, проводимых в течение одного рабочего дня, достигло 23 тысяч. Это в три раза больше показателей 2018 года. Такое увеличение обеспечивается как притоком новых государственных контрактов, так и переводом к нам уже исполняемых договоров из других уполномоченных банков на основании распоряжений правительства РФ. Сейчас ПСБ сопровождает 60 процентов гособоронзаказа, при этом технологически и нормативно мы готовы закрывать все сто.

– Как возникла идея обучения специалистов предприятий ОПК в банке?

– Еще в 2018 году мы поняли, что у предприятий ОПК существует острая потребность в детальном и практическом изучении законодательства о сопровождении расчетов по ГОЗ, в более тесном общении со специалистами, разборе конкретных кейсов с учетом разъяснений Банка России, Минобороны России, ФАС и иных органов государственной власти. И уже с 2019 года мы проводим регулярную работу по повышению уровня компетенций сотрудников ОПК в сфере расчетов по государственному оборонному заказу. Наши эксперты участвуют во всех крупнейших отраслевых форумах, «круглых столах», семинарах по всей территории России. В течение двух лет мы провели собственные обучающие мероприятия более чем для 400 предприятий клиентов в крупнейших хабах – узлах ОПК: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Грозном. И буквально на каждом семинаре мы вновь убеждались в том, что предприятия на местах остро нуждаются в постоянной методологической поддержке по ГОЗ. То есть наша работа, направленная на соответствующую подготовку персонала ОПК, востребована и необходима.

– В чем именно заключается обучение? Что оно дает сотрудникам предприятий ОПК и какие категории персонала обучаются?

– Мы обсуждаем с предприятиями ОПК последние тенденции в области сопровождения расчетов по ГОЗ, нетиповые ситуации, проблемы и ошибки при проведении расчетов. Кроме того, идет обмен мнениями – банк, безусловно, учитывает все поступившие предложения при совершенствовании процессов сопровождения расчетов, при необходимости адресует вопросы госзаказчику, банковскому регулятору или в соответствующие органы госвласти, ведется обширная переписка. Как правило, такие встречи интересны бухгалтерам, финансистам, юристам и руководящему составу предприятий ОПК – людям, имеющим опыт в работе с ГОЗ. После таких обсуждений специалисты предприятий уже иначе выстраивают свои подходы работы с контрагентами: с учетом требований законодательства о ГОЗ правильно оформляют документы для получения прибыли, возмещения расходов на формирование запаса продукции и т. д. Встречи полезны для всех участников, выигрывает государственный оборонный заказ в целом и госзаказчик в частности, так как предприятия своевременно осуществляют платежи и соответственно отгружают продукцию по ГОЗ. Все это в конечном итоге работает на повышение обороноспособности страны и Вооруженных сил.

Фото: nbj.ru

– Какие цели перед собой ставит банк, внедряя различные обучающие программы?

– Для нас как опорного банка ОПК важно тесное общение с предприятиями этой сферы и, как я уже говорил, получение обратной связи, чтобы понимать, где имеются какие-либо затруднения, пробелы, пробуксовки. Целый ряд предприятий давно исполняет ГОЗ, и им важно своевременно узнавать о том, какие нововведения появились или планируются. Другие только осваивают участие в гособоронзаказе – таким компаниям требуется глубокое и более развернутое разъяснение. Опыт и знание экспертов ПСБ дают возможность ответить практически на любой вопрос, связанный с расчетами по ГОЗ. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что ПСБ стал центром компетенций в расчетах по ГОЗ.

– Изменился ли формат встреч в период пандемии?

– До введения ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции мы проводили встречи в очном формате, собирались с коллегами на площадках в разных городах. Сейчас же перешли в онлайн-формат – вебинары. У заочных встреч есть свои плюсы – участники вебинаров могут подключиться к обучению с любого смартфона, планшета, ноутбука, ПК в любой точке страны. В прямом эфире для них доступна возможность не только послушать спикеров, но и задать интересующие вопросы. Каждый участник, несмотря на территориальную удаленность или, образно говоря, внутреннее стеснение, может задать свой вопрос и получить на него ответ. Все полностью погружены в процесс.

– Как вы планируете развивать обучающие программы?

– В настоящее время мы начали работу по привлечению в качестве лекторов также представителей органов государственной власти, отвечающих за обеспечение и сопровождение ГОЗ, контрольно-надзорную деятельность. Это значительно повысит эффективность и качество передачи знаний. Уже сейчас понятно: посетителям наших семинаров необходимо держать, что называется, руку на пульсе. Гособоронзаказ – живой процесс, который в зависимости от обстоятельств может претерпевать некоторые изменения. Участники нацелены на своевременную поставку продукции госзаказчику, минимизацию имеющихся рисков, их купирование.

– ПСБ – одно из главных звеньев в сопровождении гособоронзаказа. Какие задачи банк ставит перед собой в сопровождении ГОЗ?

– Наша работа направлена на обеспечение непрерывности и бесперебойности всех необходимых банковских процессов при сопровождении ГОЗ, и эта деятельность приобретает особую актуальность в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (859) за 1 ноября 2020 года