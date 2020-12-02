Миротворение: части «голубых касок» появятся в каждом военном округе

Российские миротворческие подразделения появятся в 2021 году в каждом округе. До конца 2020-го будет утверждена новая организационно-штатная структура и её численность, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Общие параметры уже определены, сейчас идёт проработка технических деталей. Предполагается, что специальную подготовку для гуманитарных миссий получит больше частей российской армии. Эксперты отмечают, что развернуть их в зонах конфликтов можно гораздо быстрее, чем контингенты ООН, что и было продемонстрировано в Нагорном Карабахе.

Российские миротворческие подразделения появятся в 2021 году в каждом округе. До конца 2020-го будет утверждена новая организационно-штатная структура и её численность, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Общие параметры уже определены, сейчас идёт проработка технических деталей. Предполагается, что специальную подготовку для гуманитарных миссий получит больше частей российской армии. Эксперты отмечают, что развернуть их в зонах конфликтов можно гораздо быстрее, чем контингенты ООН, что и было продемонстрировано в Нагорном Карабахе.

Расширили структуру

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, новая организационно-штатная структура миротворческих подразделений уже определена. Ожидается, что она вступит в силу со следующего года — осталось согласовать только несколько технических деталей.

Скоро в каждом из военных округов (сейчас их четыре, с 2021-го статус пятого получит Северный флот) начнут обучать миротворческой деятельности один мотострелковый батальон, авиационную эскадрилью, инженерно-сапёрную роту и медицинский отряд. Кроме того, в разряд миротворцев попадут по одному батальону морской пехоты в Западном, Южном и Восточном округах, а на Северном флоте — десантно-штурмовой.

Сейчас на выполнении таких задач специализируется полностью контрактные 15-я отдельная мотострелковая бригада Сухопутных войск (миротворческая) и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ, два батальона военной полиции ЮВО и медицинский отряд специального назначения госпиталя Бурденко. Это части постоянной боеготовности, которые можно перебросить в нужное место за считанные дни.

Данный контингент получает дополнительную подготовку при выполнении особых задач. Военных обучают английскому языку, международному гуманитарному законодательству, разрешению конфликтных ситуаций, взаимодействию с мирным населением, устройству блокпостов и досмотру автотранспорта.

Новые миротворческие подразделения сохранят свои боевые функции и вооружение. Но они также будут проходить дополнительную переподготовку. Задачи, которые могут быть возложены на них, демонстрируют на регулярно проводящихся учениях. Так на манёврах миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство – 2019» в Таджикистане эти части развернули в зоне конфликта лагерь для беженцев, организовали доставку в него по земле и воздуху еды, воды и медикаментов. Также во взаимодействии с боевой авиацией военные отразили атаки боевиков. Затем отработали спасение экипажа транспортного самолёта, условно сбитого террористами, и освобождение занятого боевиками населённого пункта.

Российские войска активно принимали участие в миссиях ООН в 1990-е годы, напомнил бывший замгенсека организации Сергей Орджоникидзе. Тогда у страны не было специализированных частей и подразделений, которые бы постоянно готовились как миротворческие. За рубеж направляли обычные формирования ВДВ и других войск, оснащенных стрелковым оружием.

— Доходило до того, что солдаты сами перекрашивали свои каски в голубой цвет, — вспоминает дипломат. — Вообще тогда, да сейчас другие члены Совета Безопасности очень неохотно обсуждали совместные миротворческие операции. США в них принципиально не участвуют, мотивируя это тем, что американский солдат не может выполнять приказы иностранных офицеров.

Сегодня Россия располагает специализированными миротворческими частями, которые могут как вести боевые действия, так и выполнять гуманитарные операции, добавил Сергей Орджоникидзе. Они способны в короткие сроки прибыть в район конфликта и остановить его.

— Развертывание подразделений российских миротворцев занимает на порядок меньше времени, чем контингентов ООН, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — После принятия решения в Карабахе потребовались сутки, чтобы наши силы смогли прибыть к месту назначения. У ООН нет постоянного военного контингента. Когда Совет Безопасности принимает решение о задействовании миротворцев, обычно указывается, какие страны их выделяют. Только после этого начинается планирование, которое в лучшем случае занимает месяц. Если надо срочно где-то на линии разделения поставить миротворцев, то наблюдатели ООН будут там через несколько дней, а воинский контингент через недели или даже месяцы. И в этом смысле у наших миротворцев просто нет конкурентов.

Прекращали гражданские войны

В нынешнем году началась новая миссия российских миротворцев. Решение об их вводе для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе было согласовано лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. Уже через несколько часов туда оправились первые самолёты с «голубыми касками». Бойцы 15 ОМСБр в кратчайший срок заняли позиции между враждующими сторонами и обеспечили возврат в регион беженцев.

Сейчас российские войска продолжают контролировать выполнение условий прекращения огня и передачу Азербайджану районов Карабаха, оговорённых в соглашении. Принимают они участие и в демаркации новой границы между Армений и Азербайджаном, в том числе на спорном участке, который проходит по Сотскому золотому руднику.

По данным Минобороны, силами нашего контингента от взрывоопасных предметов очищено 29,07 га территории, 9,7 км дорог, 108 домостроений и три социальных объекта, обнаружено 968 взрывоопасных предметов. Для разминирования в Карабах были переброшены не только сапёры, но инженерные роботы «Уран-6».

С 1990-х годов миротворцы из России привлекались для разрешения всех конфликтов на постсоветском пространстве, возникших после распада СССР. До сих пор наш контингент находится в Приднестровье.

В Таджикистане российские военные участвовали не только в прекращении гражданской войны и ликвидации её последствий, но и помогали охранять протяжённую границу страны с неспокойным Афганистаном.

Российские войска составляют основу сформированного в 2007 году совместного миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности. Он предназначен для выполнения задач на территории стран, входящих в данную структуру. Но при получении мандата от Совбеза ООН может привлекаться к операциям и за их пределами.