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МИД РФ против размещения ядерного оружия США на территории союзников по НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия надеется, что США перестанут размещать ядерное оружие на территории своих союзников из числа неядерных государств, это чревато новыми рисками и нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс», который проходит онлайн.

«Мы надеемся, что США перестанут «делиться» ядерным оружием с союзниками, перестанут разворачивать ядерное оружие в странах, которые таким оружием не обладают, и осуществлять подготовку сотрудников тех стран. Очевидно, это ведет к дестабилизации, кроме того, появляются новые риски. И это нарушение статей 1 и 2 ДНЯО», - сказал он.

По его словам, Москва обеспокоена положениями нового документа по ядерной политике США, в том числе и относительно размещения ядерных боеголовок с низким зарядом. «Это понижает, что называется, порог применения ядерного оружия. И фактически мы видим возвращение концепции ограниченной ядерной войны. Мы считаем, что военная доктрина США сделала шаг на 50 лет назад, когда считалось, что, в принципе, применение ядерного оружия - это вариант в тактической войне», - отметил замглавы МИД.

Он подчеркнул, сообщает ТАСС, что Россия со всей серьезностью относится к возникновению подобных угроз и предпринимает усилия по предотвращению ситуаций, которые могут привести к ядерной войне. Москва исходит из того, что ядерное оружие является исключительно оружием устрашения, и единственная его цель - защитить территориальную целостность и суверенитет государства.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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