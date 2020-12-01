МИД РФ против размещения ядерного оружия США на территории союзников по НАТО

Россия надеется, что США перестанут размещать ядерное оружие на территории своих союзников из числа неядерных государств, это чревато новыми рисками и нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс», который проходит онлайн.

«Мы надеемся, что США перестанут «делиться» ядерным оружием с союзниками, перестанут разворачивать ядерное оружие в странах, которые таким оружием не обладают, и осуществлять подготовку сотрудников тех стран. Очевидно, это ведет к дестабилизации, кроме того, появляются новые риски. И это нарушение статей 1 и 2 ДНЯО», - сказал он.

По его словам, Москва обеспокоена положениями нового документа по ядерной политике США, в том числе и относительно размещения ядерных боеголовок с низким зарядом. «Это понижает, что называется, порог применения ядерного оружия. И фактически мы видим возвращение концепции ограниченной ядерной войны. Мы считаем, что военная доктрина США сделала шаг на 50 лет назад, когда считалось, что, в принципе, применение ядерного оружия - это вариант в тактической войне», - отметил замглавы МИД.

Он подчеркнул, сообщает ТАСС, что Россия со всей серьезностью относится к возникновению подобных угроз и предпринимает усилия по предотвращению ситуаций, которые могут привести к ядерной войне. Москва исходит из того, что ядерное оружие является исключительно оружием устрашения, и единственная его цель - защитить территориальную целостность и суверенитет государства.