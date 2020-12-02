Израиль разыграл карабахскую карту

Растет угроза усиления военно-политического влияния НАТО на южных границах России

На фоне открытого участия Турции и протурецких наемников из числа радикальных исламистских группировок в карабахской войне 2020 года в тени осталась опосредованная вовлеченность в этот вооруженный конфликт Израиля.

Сегодня можно констатировать, что военно-техническое сотрудничество Израиля с Азербайджаном позволило Баку перевооружить свою армию передовыми образцами вооружений и военной техники (ВВТ). За последние пять лет Израиль обеспечил Азербайджану 43 процента от всех поставок новых вооружений (для сравнения: Турция – лишь 2,8 процента). Баку же в ответ поставлял в Тель-Авив 40 процентов потребляемой израильтянами нефти.

Во время визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Баку в декабре 2016 года стороны заключили договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Было согласовано пребывание в республике израильских военных специалистов и сотрудников МОССАДа (израильская политическая разведка) на постоянной основе. С этого момента израильско-азербайджанское сотрудничество в области ВТС стало набирать обороты. Первое место среди израильских военных поставок в Баку занимают беспилотные летательные аппараты (БЛА). За последние 12 лет ВС Азербайджана практически полностью были укомплектованы израильскими БЛА и только в последний год ситуация стала несколько меняться в сторону диверсификации зарубежных поставщиков дронов. Накануне очередной войны за Карабах Азербайджан получил партию БЛА Bayraktar TB2 и ударные мультикоптеры STM Kargu турецкого производства.

“ По мере ослабления азербайджано-российских отношений борьба за влияние на Баку между Тегераном, Тель-Авивом и Анкарой неуклонно обостряется ”

Азербайджанская армия вооружена также израильскими штурмовыми винтовками «Тавор TAR-2», пистолетами-пулеметами «Узи», ручными пулеметами «Негев», противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Spike и LAHAT, оперативно-тактическими ракетными комплексами LORA, реактивными системами залпового огня (РСЗО) Lynx, 155-мм колесными самоходными артиллерийскими установками (САУ) ATMOS-2000, 120-мм самоходными минометами Cardom и Spear Mk2-47.

Израиль поставил в Азербайджан и ряд современных РЛС, ЗРК «Барак-8», пограничные катера и корветы. Израильская компания «Эльбит» модернизировала азербайджанские танки российского производства Т-72 и Т-55, а также БМП-2. Сотрудничество Тель-Авива с Баку в этой сфере имеет более широкий диапазон и не ограничивается перечисленными выше образцами вооружений.

На экспертном уровне существует мнение, что операция в Нагорном Карабахе была спланирована не азербайджанцами и даже не турками, а израильтянами, которые преследуют при этом не только чисто коммерческие, но и геополитические цели. Якобы израильское руководство давно мечтает использовать азербайджанскую территорию для проведения собственных разведывательных и диверсионных операций против Ирана. МОССАД уже создал в Азербайджане станцию радиоэлектронного слежения за военными объектами на территории ИРИ.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия между политическими руководствами Израиля и Турции по ряду принципиальных вопросов (статус Иерусалима, отношение к группировке ХАМАС), МОССАД и израильская военная разведка АМАН поддерживают тесные связи с турецкой разведкой MIT и турецкими военными. Отмечаются факты их тесного взаимодействия в Сирии, иногда МОССАД делится с турецким командованием сведениями о деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК).

Но если Анкара вооружала ВС Азербайджана для предстоящей войны с Арменией, то Тель-Авив имел в виду и противостояние Баку с Тегераном. Ведь шиитский Иран не теряет надежды распространить свое влияние на шиитов Азербайджана и не допустить там укрепления позиций Турции и Израиля. А в Баку не забывают о миллионах соотечественников-азербайджанцев, проживающих в Иране. По мере ослабления азербайджано-российских отношений борьба за влияние на Баку между Тегераном, Тель-Авивом и Анкарой неуклонно обостряется.

Пока перевес склоняется не в пользу Ирана. Можно сказать, что Азербайджан вслед за Грузией все больше превращается в плацдарм Турции и Израиля на Южном Кавказе. Особое значение для Тель-Авива приобретает открываемый коридор по трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года из Азербайджана в Нахичевань с выходом на границу с Ираном. Дальнейшая интеграция Баку с Тель-Авивом и Анкарой в военной и военно-технической области отвечает и интересам руководства НАТО. Не случайно сразу же после прекращения боевых действий в Карабахе Великобритания направила в Анкару своего эмиссара – бывшего посла в Турции, а ныне главу британской разведки МИ-6 Ричарда Мура.

Последние события вокруг Карабаха продемонстрировали возросший интерес к Южному Кавказу со стороны не только Турции и Израиля, но и их партнеров на Западе. Не исключено, что со сменой администрации США в январе 2021 года Вашингтон также активизирует усилия по вовлечению в свою орбиту не только Грузии и Азербайджана, но и Армении. Возникает реальная угроза усиления военно-политического влияния НАТО на южных границах России.

Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (859) за 1 ноября 2020 года