Войти
Военно-промышленный курьер

Израиль разыграл карабахскую карту

356
0
0
Источник изображения: Фото: vestikavkaza.ru

Растет угроза усиления военно-политического влияния НАТО на южных границах России

На фоне открытого участия Турции и протурецких наемников из числа радикальных исламистских группировок в карабахской войне 2020 года в тени осталась опосредованная вовлеченность в этот вооруженный конфликт Израиля.

Сегодня можно констатировать, что военно-техническое сотрудничество Израиля с Азербайджаном позволило Баку перевооружить свою армию передовыми образцами вооружений и военной техники (ВВТ). За последние пять лет Израиль обеспечил Азербайджану 43 процента от всех поставок новых вооружений (для сравнения: Турция – лишь 2,8 процента). Баку же в ответ поставлял в Тель-Авив 40 процентов потребляемой израильтянами нефти.

Во время визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Баку в декабре 2016 года стороны заключили договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Было согласовано пребывание в республике израильских военных специалистов и сотрудников МОССАДа (израильская политическая разведка) на постоянной основе. С этого момента израильско-азербайджанское сотрудничество в области ВТС стало набирать обороты. Первое место среди израильских военных поставок в Баку занимают беспилотные летательные аппараты (БЛА). За последние 12 лет ВС Азербайджана практически полностью были укомплектованы израильскими БЛА и только в последний год ситуация стала несколько меняться в сторону диверсификации зарубежных поставщиков дронов. Накануне очередной войны за Карабах Азербайджан получил партию БЛА Bayraktar TB2 и ударные мультикоптеры STM Kargu турецкого производства.

“ По мере ослабления азербайджано-российских отношений борьба за влияние на Баку между Тегераном, Тель-Авивом и Анкарой неуклонно обостряется ”

Азербайджанская армия вооружена также израильскими штурмовыми винтовками «Тавор TAR-2», пистолетами-пулеметами «Узи», ручными пулеметами «Негев», противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Spike и LAHAT, оперативно-тактическими ракетными комплексами LORA, реактивными системами залпового огня (РСЗО) Lynx, 155-мм колесными самоходными артиллерийскими установками (САУ) ATMOS-2000, 120-мм самоходными минометами Cardom и Spear Mk2-47.

Израиль поставил в Азербайджан и ряд современных РЛС, ЗРК «Барак-8», пограничные катера и корветы. Израильская компания «Эльбит» модернизировала азербайджанские танки российского производства Т-72 и Т-55, а также БМП-2. Сотрудничество Тель-Авива с Баку в этой сфере имеет более широкий диапазон и не ограничивается перечисленными выше образцами вооружений.

На экспертном уровне существует мнение, что операция в Нагорном Карабахе была спланирована не азербайджанцами и даже не турками, а израильтянами, которые преследуют при этом не только чисто коммерческие, но и геополитические цели. Якобы израильское руководство давно мечтает использовать азербайджанскую территорию для проведения собственных разведывательных и диверсионных операций против Ирана. МОССАД уже создал в Азербайджане станцию радиоэлектронного слежения за военными объектами на территории ИРИ.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия между политическими руководствами Израиля и Турции по ряду принципиальных вопросов (статус Иерусалима, отношение к группировке ХАМАС), МОССАД и израильская военная разведка АМАН поддерживают тесные связи с турецкой разведкой MIT и турецкими военными. Отмечаются факты их тесного взаимодействия в Сирии, иногда МОССАД делится с турецким командованием сведениями о деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК).

Но если Анкара вооружала ВС Азербайджана для предстоящей войны с Арменией, то Тель-Авив имел в виду и противостояние Баку с Тегераном. Ведь шиитский Иран не теряет надежды распространить свое влияние на шиитов Азербайджана и не допустить там укрепления позиций Турции и Израиля. А в Баку не забывают о миллионах соотечественников-азербайджанцев, проживающих в Иране. По мере ослабления азербайджано-российских отношений борьба за влияние на Баку между Тегераном, Тель-Авивом и Анкарой неуклонно обостряется.

Пока перевес склоняется не в пользу Ирана. Можно сказать, что Азербайджан вслед за Грузией все больше превращается в плацдарм Турции и Израиля на Южном Кавказе. Особое значение для Тель-Авива приобретает открываемый коридор по трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года из Азербайджана в Нахичевань с выходом на границу с Ираном. Дальнейшая интеграция Баку с Тель-Авивом и Анкарой в военной и военно-технической области отвечает и интересам руководства НАТО. Не случайно сразу же после прекращения боевых действий в Карабахе Великобритания направила в Анкару своего эмиссара – бывшего посла в Турции, а ныне главу британской разведки МИ-6 Ричарда Мура.

Последние события вокруг Карабаха продемонстрировали возросший интерес к Южному Кавказу со стороны не только Турции и Израиля, но и их партнеров на Западе. Не исключено, что со сменой администрации США в январе 2021 года Вашингтон также активизирует усилия по вовлечению в свою орбиту не только Грузии и Азербайджана, но и Армении. Возникает реальная угроза усиления военно-политического влияния НАТО на южных границах России.


Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (859) за 1 ноября 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Грузия
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
ATMOS-2000
Barak-8
LORA ОТРК
БМП-2
Град РСЗО
Т-55
Т-72
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Похожие новости
29.10.2020
Ильхам Алиев: операцией в Карабахе Азербайджан изменил геополитический расклад в регионе
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
16.03.2016
Армия одной войны
10.03.2016
Форпост с вопросами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия