Зачем «Воронеж» в Арктике

Президент России высоко оценил возросшую помехоустойчивость пунктов управления СЯС

Противоречия среди ряда стран, связанные с освоением Арктического региона и ограниченными запасами углеводородов на планете, побуждают рассматривать арктическое направление еще и как потенциальный театр военных действий (ТВД). Хочешь мира – готовься к войне. Что касается России, то развитие военной инфраструктуры предполагает совершенствование и модернизацию РЛС дальнего обнаружения аэродинамических и баллистических целей. В том числе об этом шла речь на состоявшемся у президента РФ совещании по оборудованию пунктов управления стратегическими ядерными силами (СЯС), снабжению надежными системами противодействия РЭБ.

Нанесение ракетного удара по территории нашей страны в арктическом секторе считается наиболее вероятным вследствие постоянной угрозы, исходящей от патрулирующих в водах Северного Ледовитого океана атомных субмарин двух ядерных держав – США и Великобритании. А также относительной близости территорий стран НАТО к нашим северным берегам. Поэтому новейшие радиолокационные станции

системы предупреждения о ракетном нападении в Арктике, а именно в Воркуте и Оленегорске Мурманской области рассматриваются в военном ведомстве как важнейший элемент управления СЯС в случае ядерной атаки.

В контексте прозвучавшего в начале ноября 2020 года заявления президента России о завершающем этапе создания защищенного пункта управления войсками можно говорить, что защите страны от ядерной атаки сегодня уделяется первостепенное значение. По-другому бороться с очевидным преимуществом военной инфраструктуры России на архипелагах и в акваториях Северного Ледовитого океана вероятный противник просто не в силах.

“ Даже в случае нанесения противником по нам обезоруживающего ядерного удара у нас есть все средства, чтобы нанести ему ответный удар возмездия ”

Не случайно за последние годы произошла существенная модернизация стационарных и подвижных пунктов управления, расширены их аналитические и оперативные возможности. Информационное обеспечение, мониторинг и анализ обстановки сегодня, в условиях изощренных и технологичных методов дезинформации – еще одна ключевая задача. К ядерной войне в условиях гибридных методов сталкивания народов в эту бездну могут привести авантюры международных террористов.

Президент на совещании с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК подчеркнул, что сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации рассматривать ситуацию, принимать обоснованные решения. Высоко оценил он и возросшую помехоустойчивость, живучесть ПУ. Даже в случае нанесения противником по нам обезоруживающего ядерного удара у нас есть все средства, чтобы задействовать свои ядерные силы и нанести ему ответный удар возмездия.

Модернизация ядерных сил как фактор сдерживания в условиях обостряющейся борьбы за ресурсы остается для России главной задачей военного строительства. По словам президента, для этого необходимо обеспечить управление в полном объеме. Верховный главнокомандующий отметил особую роль мониторинга и анализа обстановки, поскольку решение об ответных боевых действиях будет приниматься на основе объективного анализа данных. И ошибка здесь недопустима.

Белорусский сектор

Для этого не только в Арктике, но и практически по всему периметру России развернуты стационарные радиолокационные станции большой дальности 77Я6 «Воронеж», предназначенные для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Длинноволновые станции, входящие в комплекс, обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют точнее определить параметры цели.

Принятие станций семейства «Воронеж» с дальностью обнаружения целей до шести тысяч километров на вооружение позволило не только существенно расширить возможности ракетно-космической обороны, но и сосредоточить наземные средства системы предупреждения о ракетном нападении на территории Российской Федерации (ранее часть станций СПРН находилась на территории некоторых стран СНГ). В ближайшее время Минобороны РФ намерено полностью заменить ими все прежние РЛС дальнего обнаружения пусков ракет.

Сегодня в системе раннего обнаружения целей задействованы, помимо «Воронежей», узел связи ВМФ «Вилейка» и РЛС «Волга», расположенные на территории независимой Республики Беларусь. Они переданы России в аренду на 25 лет без взимания всех видов налогов и оплат. В качестве компенсации белорусской стороне списана часть долгов за энергоносители, происходит обучение в российских военных вузах белорусских военнослужащих, предоставляются информация о ракетно-космической обстановке и полигон Ашулук для проведения стрельб белорусских ПВО.

Дальность обнаружения РЛС «Волга» – 4800 километров. По этому показателю она несколько уступает РЛС «Воронеж», но зато находится на западном ракетоопасном направлении Союзного государства, в непосредственной близости от строящегося объекта ПРО США в Редзиково. Там намечено разместить пусковые установки противоракет МК-41, легко преобразующиеся для запуска крылатых ракет «Томагавк». «Волга» способна обнаруживать баллистические ракеты в полете, а также космические объекты, может идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Функционировавшие ранее станции и пункты управления стратегическими силами подобного типа, входящие в систему предупреждения о ракетном нападении, в других бывших республиках демонтированы. На Украине, в Латвии и Казахстане эти пункты были разобраны или разрушены.

Наиболее известный факт демонтажа – ликвидация доставшейся Азербайджану после распада СССР Габалинской РЛС, имевшей радиус действия шесть тысяч километров. Россия использовала ее на условиях аренды по десятилетнему соглашению от 2002 года. Количество персонала Габалинской РЛС не превышало 1500 человек. За аренду объекта Россия платила Азербайджану семь миллионов долларов США в год. Но в 2012-м, когда срок аренды истек, Баку потребовал увеличить арендную плату сразу до 300 миллионов, после чего Россия вынуждена была приостановить ее эксплуатацию. Думается, подобное резкое и одномоментное увеличение платы было направлено на выдавливание России из этого региона.

Бункер Обамы

А что у вероятного противника? В конце срока демократа Барака Обамы под северной лужайкой Белого дома построили второй по счету секретный бункер. Модернизация убежища, включая новейшие системы электроснабжения и кондиционирования на случай применения оружия массового поражения, обошлась американской казне еще в 376 миллионов долларов. Но бункер не единственная локация, откуда руководство страны может управлять ядерным потенциалом США.

Ядерный чемоданчик всегда под рукой у действующего президента. Как верховный главнокомандующий он может отдать приказ о нанесении ядерного удара и одиночной крылатой ракетой, и массированным залпом межконтинентальных баллистических ракет из шахт. Механизм принятия решения таков. Если первый удар нанесен по США, президент должен оказаться в безопасности на командном пункте – либо в бункере, либо на борту летающего КП, размещенного на самолете «Боинг Е-4В».

После того как это произойдет, помощник президента США в соответствии с прямым приказом верховного главнокомандующего страны обязан связаться с Пентагоном. Но прежде чем приказ будет приведен в исполнение, президенту США необходимо идентифицировать себя при помощи специального кода-идентификатора, условно обозначенного как «золотой код». Ядерный чемоданчик носит вахтенный специальный помощник президента США с уровнем доступа Yankee White, включающего тщательную проверку биографии и связей. Этот военно-морской офицер обеспечивает немедленный доступ к чемоданчику в любой момент времени.

Ядерный чемоданчик, безусловно, есть и у президента Российской Федерации. Резервные находятся у министра обороны и начальника Генерального штаба. Ключ от него хранится у офицера-оператора. Офицер, находящийся при президенте и носящий пульт, хоть и относится к войскам связи, но также облачен в форму ВМФ, что соответствует не только традиции, введенной в 90-е годы, но и ядерной ударной мощи наших ВМФ, чьи корабли и АПЛ стратегического назначения находятся к вероятному противнику ближе всех.

Безусловно, лучше бы обстановка складывалась так, чтобы никогда не пришлось приводить в действие эти компоненты наших стратегических ядерных сил. Но не Россия виновник растущей напряженности в мире. Она вынуждена отвечать на эти вызовы времени. Произойдет ядерный апокалипсис или нет – не может уверенно ответить никто. Администрация США все больше склоняется к использованию ядерных боеприпасов малой мощности, что снижает порог применения этого смертоносного оружия большой разрушительной силы. И РЛС типа «Воронеж» – наш ответ на безумные планы вашингтонских ястребов.

Владимир Ераносян, полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (859) за 1 ноября 2020 года