Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz (CVN 68) после прохождения Ормузского пролива вошла в акваторию Персидского залива, сообщил 5-й оперативный флот ВМС США.
Американская авианосная ударная группа находилась в Персидском заливе на боевом дежурстве с июля нынешнего года. В начале ноября она вышла в Индийский океан для участия в совместных с ВМС Индии, Японии и Австралии военно-морских учениях Malabar, проходивших с 17 по 20 ноября вблизи индийского побережья.
Возвращение американского авианосца в Персидский залив последовало вслед за убийством в минувшую пятницу иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой Исламской Республики.