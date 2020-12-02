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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном

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CVN 68
F/A-18E Super Hornet готовится совершить посадку на палубу авианосца USS Nimitz (CVN 68).
Источник изображения: strategypage.com

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz (CVN 68) после прохождения Ормузского пролива вошла в акваторию Персидского залива, сообщил 5-й оперативный флот ВМС США.

Американская авианосная ударная группа находилась в Персидском заливе на боевом дежурстве с июля нынешнего года. В начале ноября она вышла в Индийский океан для участия в совместных с ВМС Индии, Японии и Австралии военно-морских учениях Malabar, проходивших с 17 по 20 ноября вблизи индийского побережья.

Возвращение американского авианосца в Персидский залив последовало вслед за убийством в минувшую пятницу иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой Исламской Республики.

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Авианосец
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1 комментарий
№1
02.12.2020 05:58
Персы товарищи мерзские, но в отношении Ирана надо отметить, что они как буде то и не персы. Одного ржавого ведра полувековой древности для "устрашения врагов демократии" будет сильно маловато. Иран это не Афганистан (где пиндосы обосрались и сидят на тёплых базах возле больших городов) даже не Вьетнам (где вся военная машина СШП обосралась, утёрла слёзы и грустно свернулась под гундосый лепет себе под нос о мире во всём мире), и не Ирак, где всей дури хватило на то, что бы бравый американский солдат двигал ко всевышнему в гости не по 50 рыл ежедневно, а всего лишь по 1-2-3-5, в среднем.
Враг моего врага - не то что бы друг, но полезен.

Время наглосаксов уходит. Сперва они потеряли все колонии, потом они начали постепенно сдавать в постколониальной политике, сейчас им стоит молиться о сохранении среднего IQ нации чуть выше плинтуса.

История человечества за последние 30-40 тысяч лет - это история победы ума над здравым смыслом. Хорошо это, или плохо, но это факт. С небольшими отклонениями это правило работает по сей день. Вот были "офигенно жосские" кроманьонцы, хрена от них осталось? 5% в нашем генокоде. Всё. Труба мощным красавцам, лук и шайтан-травы одержали победу горами мускулатуры.
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