"Роскосмос" заказал исследование двигателей под перспективное вооружение

Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне "Роскосмоса".

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на экспериментальные и теоретические исследования прогнозирования устойчивой работы на новом виде топлива двигателей для перспективного вооружения, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Закупка носит название: "Экспериментальные и теоретические исследования в обеспечение прогнозирования устойчивости рабочих процессов жидкостных ракетных двигателей, ракетных двигателей на твердом топливе и прямоточных воздушно-реактивных двигателей на перспективных высокоэнергетических компонентах топлива для вновь создаваемых систем вооружения различного назначения".

Работы получили шифр "Добротность". На них планируется направить 139,8 миллиона рублей.

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели используются в сверхзвуковых летательных аппаратах. Для разгона таких двигателей до нужных скоростей традиционно используются жидкостные и твердотопливные ракетные двигатели.