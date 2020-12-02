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РИА Новости

"Роскосмос" заказал исследование двигателей под перспективное вооружение

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Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне "Роскосмоса"
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне "Роскосмоса".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на экспериментальные и теоретические исследования прогнозирования устойчивой работы на новом виде топлива двигателей для перспективного вооружения, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Закупка носит название: "Экспериментальные и теоретические исследования в обеспечение прогнозирования устойчивости рабочих процессов жидкостных ракетных двигателей, ракетных двигателей на твердом топливе и прямоточных воздушно-реактивных двигателей на перспективных высокоэнергетических компонентах топлива для вновь создаваемых систем вооружения различного назначения".

Работы получили шифр "Добротность". На них планируется направить 139,8 миллиона рублей.

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели используются в сверхзвуковых летательных аппаратах. Для разгона таких двигателей до нужных скоростей традиционно используются жидкостные и твердотопливные ракетные двигатели.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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