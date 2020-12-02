Столтенберг рассказал, как НАТО будет «сдерживать Россию»

Столтенберг: НАТО продолжит усиливаться в Черном море

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс продолжит наращивать военную мощь в Черноморском регионе, а также более плотно сотрудничать с Украиной и Грузией. «Сдерживание России» станет одной из главных тем встречи министров стран-членов НАТО 1 и 2 декабря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в преддверии видеоконференции министров иностранных дел альянса заявил, что Запад обеспокоен наращиванием Россией военной мощи.

По словам генсека альянса, это станет одной из главных тем встречи министров стран-членов НАТО 1 и 2 декабря.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она сосредотачивает все больше сил в непосредственной близости от нас, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии», - пояснил генсек.

Он также выразил озабоченность «усилением российского присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе».

«Министры обсудят, что еще мы должны сделать, чтобы отреагировать на растущую военную активность России», - сказал политик.

Он напомнил про необходимость поддержания режима контроля над вооружениями, включая ограничения на количество ядерных боеголовок, поскольку срок действия нового договора СНВ истекает в феврале следующего года.

«Также на отдельном совещании к нам присоединятся министры иностранных дел Грузии и Украины для решения проблемы безопасности в Черноморском регионе», - анонсировал Столтенберг.

Он акцентировал внимание на том, что НАТО оказывает поддержку «этим двум ценным партнерам».

«Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и для всех союзников. Три союзника по НАТО - Турция, Болгария и Румыния - являются прибрежными странами. Поэтому НАТО сохраняет значительное присутствие в Черноморском регионе, и будет более тесно сотрудничать с Украиной и Грузией», - пообещал представитель НАТО.

В июле нынешнего года стало известно о планируемой передислокации американских военных в Европе таким образом, что части будут подтянуты к Черному морю, чтобы усилить сдерживание России, отметил министр обороны США Марк Эспер, выступая перед журналистами в Пентагоне.

«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих - их число сократится с примерно 36 тыс. до 24 тыс. - таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание России», - заявил глава ведомства.

В декабре 2019 года Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей, с требованием к Москве вывести войска из Крыма и отвести военные корабли от акватории вблизи полуострова.

Документ поддержали 63 страны, что на три меньше, чем во время голосования за аналогичную резолюцию в 2018 году.

Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Китай, КНДР, Зимбабве, Камбоджа, Сербия, Куба и ряд других. 66 стран воздержались от голосования.

«Те 60 с небольшим стран, которые проголосовали в конечном итоге за эту резолюцию, это тот максимум, который американцы в состоянии мобилизовать», - прокомментировал результаты голосования председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Осенью прошлого года американский исследовательский центр RAND предложил свое видение того, как Западу «противостоять России в Черном море».

Соответствующий доклад был подготовлен совместно с Бухарестским отделением Немецкого фонда Маршалла и Институтом Аспена в Румынии по итогам семинара: «Россия, НАТО и черноморская стратегия: региональные перспективы».

Авторы доклада выражали обеспокоенность тем, что Россия модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

По их словам, для противодействия растущему влиянию России в регионе следует разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии. Кроме того, по мнению экспертов, необходимо больше помогать Украине и Грузии в развитии оборонной техники.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в этой связи указывал, что заявления Вашингтона о наращивании Россией сил в Черном море представляют «прямую ложь». Слова американских чиновников в адрес Москвы призваны отвлечь внимание от собственной кампании по усилению и увеличению военного присутствия в регионе, пояснял сенатор.

Кроме того, США планируют наращивать свой ядерный потенциал, а обвинения России в милитаризации они будут использовать для оказания давления на Кремль, выражал уверенность парламентарий.

Рафаэль Фахрутдинов