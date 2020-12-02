Войти
Газета.ru

Столтенберг рассказал, как НАТО будет «сдерживать Россию»

275
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Столтенберг: НАТО продолжит усиливаться в Черном море

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс продолжит наращивать военную мощь в Черноморском регионе, а также более плотно сотрудничать с Украиной и Грузией. «Сдерживание России» станет одной из главных тем встречи министров стран-членов НАТО 1 и 2 декабря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в преддверии видеоконференции министров иностранных дел альянса заявил, что Запад обеспокоен наращиванием Россией военной мощи.

По словам генсека альянса, это станет одной из главных тем встречи министров стран-членов НАТО 1 и 2 декабря.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она сосредотачивает все больше сил в непосредственной близости от нас, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии», - пояснил генсек.

Он также выразил озабоченность «усилением российского присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе».

«Министры обсудят, что еще мы должны сделать, чтобы отреагировать на растущую военную активность России», - сказал политик.

Он напомнил про необходимость поддержания режима контроля над вооружениями, включая ограничения на количество ядерных боеголовок, поскольку срок действия нового договора СНВ истекает в феврале следующего года.

«Также на отдельном совещании к нам присоединятся министры иностранных дел Грузии и Украины для решения проблемы безопасности в Черноморском регионе», - анонсировал Столтенберг.

Он акцентировал внимание на том, что НАТО оказывает поддержку «этим двум ценным партнерам».

«Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и для всех союзников. Три союзника по НАТО - Турция, Болгария и Румыния - являются прибрежными странами. Поэтому НАТО сохраняет значительное присутствие в Черноморском регионе, и будет более тесно сотрудничать с Украиной и Грузией», - пообещал представитель НАТО.

В июле нынешнего года стало известно о планируемой передислокации американских военных в Европе таким образом, что части будут подтянуты к Черному морю, чтобы усилить сдерживание России, отметил министр обороны США Марк Эспер, выступая перед журналистами в Пентагоне.

«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих - их число сократится с примерно 36 тыс. до 24 тыс. - таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание России», - заявил глава ведомства.

В декабре 2019 года Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей, с требованием к Москве вывести войска из Крыма и отвести военные корабли от акватории вблизи полуострова.

Документ поддержали 63 страны, что на три меньше, чем во время голосования за аналогичную резолюцию в 2018 году.

Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Китай, КНДР, Зимбабве, Камбоджа, Сербия, Куба и ряд других. 66 стран воздержались от голосования.

«Те 60 с небольшим стран, которые проголосовали в конечном итоге за эту резолюцию, это тот максимум, который американцы в состоянии мобилизовать», - прокомментировал результаты голосования председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Осенью прошлого года американский исследовательский центр RAND предложил свое видение того, как Западу «противостоять России в Черном море».

Соответствующий доклад был подготовлен совместно с Бухарестским отделением Немецкого фонда Маршалла и Институтом Аспена в Румынии по итогам семинара: «Россия, НАТО и черноморская стратегия: региональные перспективы».

Авторы доклада выражали обеспокоенность тем, что Россия модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

По их словам, для противодействия растущему влиянию России в регионе следует разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии. Кроме того, по мнению экспертов, необходимо больше помогать Украине и Грузии в развитии оборонной техники.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в этой связи указывал, что заявления Вашингтона о наращивании Россией сил в Черном море представляют «прямую ложь». Слова американских чиновников в адрес Москвы призваны отвлечь внимание от собственной кампании по усилению и увеличению военного присутствия в регионе, пояснял сенатор.

Кроме того, США планируют наращивать свой ядерный потенциал, а обвинения России в милитаризации они будут использовать для оказания давления на Кремль, выражал уверенность парламентарий.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Болгария
Германия
Грузия
Зимбабве
Камбоджа
Китай
КНДР
Куба
Ливия
Россия
Румыния
Сербия
Сирия
США
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
ЧФ
Ядерный щит
Похожие новости
28.10.2020
Не числом, а уменьем
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
17.07.2017
Даже муха не пролетит
25.02.2016
Вызов принят
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия