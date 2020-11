Bloomberg (США): успешное испытание американской противоракеты означает конец эры ядерной стабильности

Сдерживание уже не работает в том случае, если одна сторона может сбивать на подлете ракеты с ядерными боеголовками. Это делает еще более настоятельными переговоры о разоружении, считает автор. Угроза применения ядерного оружия увеличивалась и раньше. А теперь она стала более серьезной.

В этом месяце был произведен пуск межконтинентальной баллистической примерно в направлении Гавайских островов. Через несколько минут во время ее спуска, когда она еще находилась за пределами земной атмосферы, в нее попала другая ракета и разрушила ее.

С момента этого взрыва существующий хрупкий ядерный баланс, судя по всему, может быть нарушен. И раньше уже увеличивалась угроза применения ядерного оружия. А теперь она стала еще более серьезной.

Эта летевшая над Тихим океаном межконтинентальная баллистическая ракета, на самом деле, была специальной мишенью, которая была запущена для проверки новой технологии, предназначенной для перехвата такого рода целей. Во время полета этой ракеты ее обнаружил спутник, который и передал информацию о ней на расположенную в штате Колорадо авиабазу Военно-воздушных сил США, а оттуда она была направлена на борт одного из эсминцев Военно-морских сил, который в этот момент находился к северо-востоку от Гавайев. Этот эсминец, "Джон Финн" (John Finn), произвел пуск собственной ракеты, которая, если использовать военный жаргон, "попала" в приближавшуюся ракету и "уничтожила" ее.

На первый взгляд, подобного рода технологическое волшебство должно было стать источником не только трепета, но и радости, поскольку это свидетельствует о возможности создания защиты Соединенных Штатов от ракетных атак - например, со стороны Северной Кореи. Однако, в соответствии со странной логикой ядерной стратегии, этот технологический прорыв, который должен был бы, по идее, сделать нашу ситуацию более безопасной, делает ее менее безопасной.

Причина в том, что эти новые технологии в области перехвата ракет обрывают связь между наступлением и обороной, которая и находится в основании всех расчетов относительно ядерных сценариев. С момента начала холодной войны стабильность - и, следовательно, мир - сохранялась на фоне существования жуткой реальности гарантированного взаимного уничтожения (mutual assured destruction - MAD). Ни одно государство не станет наносить первый удар, если она ожидает получить в ответ такой же удар. Но есть и другой способ объяснения принципа гарантированного взаимного уничтожения - это взаимная уязвимость.

Если один игрок в рамках этого сценария из области теории игр получает в свое распоряжение щит, - не случайно эта американская система получила название "Иджис", - то подобного рода взаимная уязвимость исчезает. Противники, - в данном случае речь идет, в основном, о России, но также о Китае, - должны исходить из того, что их собственные средства устрашения больше не являются эффективными, поскольку они не способны обеспечить успешное нанесение ответного удара.

По этой причине споры по поводу усиления обороны стали почти такими же острыми, как и по поводу наступления. Россия подвергает резкой критике американские противоракетные комплексы наземного базирования в таких местах как восток Европы и Аляска. Однако в ходе проведенных в этом месяце испытаний впервые перехват был осуществлен ракетой, которая была запущена с корабля. Это означает, что в скором времени Соединенные Штаты (или другое государство) смогут защитить себя со всех сторон.

Возникающая новая неопределенность делает еще более запутанной ситуацию, которая и без того становилась все более сложной. Соединенные Штаты и Россия, на долю которых приходится 90% ядерного потенциала всего мира, за два десятилетия избавились от двух договоров в области контроля над вооружениями. Остался только договор СНВ-III, но срок его действия истекает 5 февраля следующего года, всего через 16 дней после вступления в должность Джо Байдена. Договор о нераспространении ядерного оружия, с помощью которого в течение 50 лет предпринимаются попытки сделать так, чтобы государства без ядерного оружия его не получили, тоже находится в очень сложной ситуации, и его положения вновь будут обсуждаться в следующем году. Намерения Ирана пока остаются неизвестными.

В то же время и Соединенные Штаты, и Россия проводят модернизацию своих ядерных арсеналов, а Китай продолжает увеличивает свой арсенал с предельно возможной для себя скоростью. Среди новых видов оружия следует упомянуть ядерные боеголовки, устанавливаемые на гиперзвуковых ракетах. Скорость их насколько высока, что руководители государств, ставших объектом нападения с использованием таких ракет, будет иметь в своем распоряжении лишь несколько минут для определения того, что точно к ним приближается, и принятия решения о том, как следует на это ответить. Среди гиперзвуковых ракет есть также так называемые тактические средства доставки с "меньшей" (в относительном смысле) боевой частью, что делает их более подходящими для войны с применением обычных вооружений, в результате чего происходит понижение порога их использования.

Поэтому увеличивается опасность того, что ядерная война может начаться в результате инцидента, неверного расчета или ложной тревоги, особенно если учитывать сценарии, в которых учитываются такие факторы как терроризм, страны-изгои или конфликты в космическом пространстве и киберпространстве. Пытаясь каким-то образом выразить свой протест против подобного безумия, 84 страны, не обладающие ядерным оружием, подписали Договор о запрещении ядерного оружия (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), который вступит в силу в следующем году. Однако ни одно из девяти ядерных государств такой договор не подпишет, как не подпишут его и их наиболее близкие союзники.

Вместо этого существующие ядерные державы воспримут сообщения об успешных испытаниях противоракеты как стимул для новой гонки вооружений. Они будут создавать еще более быстрые ракеты с еще большим количеством ложных боевых блоков и мер противодействия, будут производить боеголовки для более гибкого их использования в большем количестве стратегических сценариев, а также, разумеется, свои собственные щиты.

Этот процесс нужно остановить. А среди мировых лидеров лучшую позицию для того, чтобы взять на себя инициативу и остановить это безумие, имеет избранный президент США Джо Байден. Сразу после вступления в должность Байден должен незамедлительно выступить с предложением о том, чтобы Соединенные Штаты и Россия продлили еще на пять лет договор СНВ-III для того, чтобы выиграть время. Одновременно он должен пригласить за стол переговоров Китай и другие ядерные державы.

Первой целью должно стать заявление всех девяти стран о том, что ядерное оружие имеет единственную цель - устрашение, и оно никогда не будет использовано в агрессивных целях. Кроме того, они должны предоставить неядерным государствам новые гарантии безопасности и помощи, а также разработать коммуникационные протоколы на случай кризиса. И, конечно же, они должны сегодня дать согласие не только на то, чтобы ограничить свои наступательные вооружения и дать возможность осуществлять контроль не только над наступательными вооружениями друг друга, но также над системами защиты.

Период существования угрозы взаимного гарантированного уничтожения и уязвимости был ужасным, но в каком-то сюрреалистическом смысле он был также стабильным. Грядущая эра сомнительного сдерживания и ассиметричной уязвимости будет менее стабильной и поэтому еще более пугающей. Байден в январе следующего года будет иметь много сообщений в своем почтовом ящике. Он должен сделать так, чтобы вопрос о контроле над вооружениями не оказался на самом дне.

Андреас Клут (Andreas Kluth)