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Известия.ru

Глава Минобороны Армении заявил об эффективности миротворцев России в НКР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе разговора с послом РФ Сергеем Копыркиным подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

«Министр обороны Армении особо подчеркнул роль и усилия РФ, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе в рамках реализации подписанного <...> между Арменией, РФ и Азербайджаном заявления. Он также подчеркнул эффективность миротворческой миссии РФ в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. — Ред.)», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что российские подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) развернули на территории городского аэропорта в Степанакерте военный госпиталь. Для оказания помощи в составе первого подразделения МОСН прибыли более 60 врачей, включая военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

Также в этот день президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении пленных, удерживаемых Баку. Он отметил, что «армянское общество и диаспоры очень обеспокоены положением солдат и мирных жителей» в Азербайджане.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.


25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не путать российскую миссию миротворцев в Нагорном Карабахе с работой гуманитарного центра в этом регионе.

В этот же день Пашинян заявил, что пребывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе может не ограничиться пятилетним сроком. Он также напомнил, что трехсторонним соглашением предусмотрена возможность автоматического продления нахождения российских миротворцев в регионе. Кроме того, Пашинян объявил, что позиция Армении относительно статуса Нагорного Карабаха остается неизменной.

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