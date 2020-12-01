Сирийские террористы понесли наибольшие потери от ВКС России

Российский контингент в Сирии завершил 62-й месяц боевых действий в арабской республике.

В течение последних 30 суток базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) не зафиксировала ни одного случая гибели мирных жителей в результате российских авиаударов. При этом в ходе операций ВКС РФ в САР за подходящий к концу месяц были уничтожены десятки боевиков только одной террористической группировки - ДАИШ (ИГИЛ - запрещено в России).

В течение военных операций России в Сирии SOHR задокументировала ликвидацию 45 исламских террористов в результате российских авиаударов по их позициям в сирийской пустыне, большинство из которых были убиты в географическом треугольнике «Алеппо - Хама - Ракка».

По данным НПО, всего с момента начала 30 сентября 2015 года антитеррористической операции России в САР активистами «Сирийской обсерватории» задокументирована ликвидация 5638 членов ИГИЛ и 6210 боевиков других исламистских фракций, включая джихадистский альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» (ведущую роль в его составе играет запрещённая в России террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра»), «Исламскую партию Туркестана» (запрещено в РФ) и других групп.