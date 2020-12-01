«Т-платформы» восстали из мертвых: набирается штат, найден новый гендиректор

Компания «Т-платформы», чей основатель Всеволод Опанасенко находится под следствием, вышла из процедуры банкротства и начала возвращение на рынок, набирая новых сотрудников.

По данным CNews, если бы этого не произошло, то под вопросом могла оказаться крупная сделка, связанная с «дочкой» организации, компанией «Байкал электроникс», разрабатывающей отечественные процессоры. Ее теоретически могли забрать за долги кредиторы.

Как стало известно CNews, российская суперкомпьютерная компания «Т-платформы», которая к концу 2019 г. после череды финансовых и организационных проблем прекратила реальную деятельность, сейчас начинает возвращаться к жизни. О том, что организация стала принимать на работу новых сотрудников, редакции рассказали три источника на рынке.

По данным двух из них, уже известно имя нового гендиректора организации. Им станет (по некоторым сведениям, уже стал) Кирилл Алифанов, чьим предыдущим местом работы был «Уралкалий». Кресло ИТ-директора этого производителя удобрений Алифанов покинул в июне 2020 г.

Представитель вновь созданной пресс-службы «Т-платформ» подтвердил CNews факт подготовки компании к возвращению на рынок. «Мы собираемся вести реальную деятельность с учетом существующих финансовых обязательств, планируем вернуть часть команды, завершить незаконченные проекты и реализовать стратегию, которая сейчас находится в процессе формирования, как и продуктовая линейка».

Вопрос о выборе Кирилла Алифанова в качестве гендиректора «Т-платформ» собеседник CNews оставил без конкретного ответа. «Решение о назначении топ-менеджеров, включая генерального директора, будет принято советом директоров в ближайшее время, после чего можно будет говорить о начале полноценной работы», — указал он.

Отметим, что на странице Алифанова в Facebook 20 октября 2020 г. появилось сообщение о том, что он подбирает себе в команду «крутых» профессионалов. «Активно развивающаяся ИТ-компания (150 человек), с именем на рынке, с уникальными разработками в части ИТ-оборудования (ПК, ноутбуки, СХД, микроэлектроника, суперкомпьютеры) с высоким потенциалом по занятию существенной доли рынка ищет финансового директора, технического директора, коммерческого директора, HR-директора, корпоративного юриста, — указал он. — Из компетенций важно понимание работы с госсектором, знание ИТ-рынка».

Название компании Алифанов не привел, пообещав заинтересованным респондентам рассказать все лично. При этом один из комментаторов поста не сомневался, что речь идет о «Т-платформах», и его реплика никак опровергнута не была.

«Т-платформы» больше не банкрот

Описанная выше активность компании совпала с прекращением в отношении нее дела о банкротстве. Напомним с иском о признании «Т-платформ» финансово несостоятельными 28 августа 2019 г. в Московский арбитражный суд обратилась Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 36 по Москве. Суть претензий ведомства в публичных документах не представлена. Однако, как рассказал CNews источник, близкий к компании (ранее в данном материале он не фигурировал), у ФНС были к «Т-платформам» претензии, касающиеся задолженностей по налогам.

По его словам, к настоящему моменту компания их погасила. Именно поэтому в картотеке арбитражных дел 9 ноября 2020 г. по итогам очередного судебного заседания появилась пометка «прекратить производство» (само решение пока не выложено). Собеседник редакции отметил, что выплаты по долгам происходили частями в течение года. Их общая сумма превысила 100 млн руб.

Некоторая подоплека

Произошедшая в конце 2019 г. стагнация «Т-платформ» была связана не только с финансово-банкротными проблемами, но и с уголовным делом в отношении ее основателя и многолетнего бессменного гендиректора Всеволода Опанасенко. В конце марта 2019 г. его задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, 19 февраля 2020 г. CNews писал о том, что к Опанасенко со стороны ВЭБа был подан иск о взыскании убытков в размере 1,54 млрд руб. По уточненным данным с него также требуют неустойку в 106,6 млн руб. В данном случае ВЭБ действует как соакционер «Т-платформ» с долей в 25%. У Опанасенко — 75%. После того, как его дело было передано из арбитража в суд общей юрисдикции, заседание служителей Фемиды уже трижды откладывалось; очередное назначено на 17 декабря 2020 г.

Также для понимания общей картины необходимо помнить, что в период коллапса «Т-платформ» продолжала работать ее «дочка», компания «Байкал электроникс» — разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал». По последним публичным данным 75% ее акций принадлежат «Т-платформам». Оставшаяся 25-процентная доля в «Байкал электроникс» числится за компанией «Т-нано», которая на 37,2 % также подконтрольна «Т-платформам». Другие 62,8% «Т-нано» удерживает «Роснано» через дочерний фонд инфраструктурных и образовательных программ.

В конце октября 2020 г. стало известно, что «Байкал электроникс» может получить нового крупного инвестора, которому будет передан контрольный пакет ее акций. Им может стать компания «Вартон», занимающаяся производством светодиодов. Стороны вели переговоры о переходе под контроль «Вартона» 60% акций «Байкал электроникс».

По данным РБК, после заключения сделки с «Вартоном» доля «Т-нано» в «Байкал электроникс» останется неизменной, в отличие от доли «Т-платформ». Как сообщил изданию неназванный источник, ее пакет «будет максимально снижен».

Один из источников CNews полагает, что без оздоровления ситуации в «Т-платформах» эта сделка могла оказаться под вопросом — на «Байкал электроникс» могли бы претендовать кредиторы материнской структуры.

Трудовая биография Кирилла Алифанова

Базовое образование Кирилл Алифанов получил в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете на факультете «Информационные системы в экономике и управлении», окончив учебу в 2004 г. В 2005 г. там же получил диплом юриста на факультете «Права и экономической безопасности», а в 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию в области математических методов в экономике. Изучал MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС).

В 2005-2007 гг. он был начальником отдела информационного менеджмента в ЗАО «Труд». В 2007-2010 гг. — менеджером отдела информационных систем в «Ниссан менуфекчуринг рус». В 2010-2012 гг. занимал должность заместителя директора по экономике и финансам по ИТ в «Атомэнергомаше».

В 2012 г. Алифанов был начальником отдела информационных технологий ЗАО «Наука и инновации». В 2012-2013 гг. — начальником управления информационных технологий в «Э.ОН Россия». В 2013-2016 гг. — директором по бизнес-процессам и информационным технологиям «Юнипро» (до 23 июня 2016 г. — «Э.ОН Россия»).

До перехода в «Уралкалий» Алифанов с декабря 2016 г. был ИТ-директором в группе компаний «Русагро».

В «Уралкалии» Кирилл Алифанов проработал около двух лет. Информация о его назначении появилась в публичном поле в июне 2018 г.