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Корейские военные вооружатся колесными многоцелевыми роботами

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MUGV
MUGV.
Источник изображения: Hyundai Rotem

Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи заказало южнокорейской компании Hyundai Rotem производство и поставку двух многоцелевых наземных колесных роботов MUV. Как пишет Jane’s, по условиям договора, роботы должны быть поставлены заказчику в течение ближайшего полугода.

Наземные роботы в составе вооруженных сил должны решать широкий спектр задач. В их число, в частности, входят разведка боем и перевозка боеприпасов и провизии. Считается, что благодаря роботам можно будет снизить потери среди бойцов.

Многоцелевой робот MUGV с колесной формулой 6×6 имеет полную массу 2 тонны при длине 2,7 метра, ширине 1,7 метра и высоте 0,9 метра. Аппарат можно использовать для перевозки провизии или боеприпасов. Робот также может быть оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с различным вооружением, включая пулемет калибра 5,56 миллиметра.

MUGV выполнен полностью электрическим. Аппарат может передвигаться со скоростью до 40 километров в час по шоссе и до 10 километров в час по пересеченной местности. На скорости движения в 5 километров в час заряда аккумуляторов MUGV хватит на шесть часов хода.

Ранее американская компания QinetiQ поставила Армии США первую партию из четырех легких наземных гибридных роботов RCV-L. Эти машины будут использоваться для испытаний системы взаимодействия роботизированных комплексов с людьми во время боевых операций. Такие испытания запланированы на 2022 год. В проверках также будут использованы более крупные роботы Textron RCV-M.

Василий Сычёв

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Страны
США
Южная Корея
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DAPA
Hyundai
QinetiQ
Textron
Проекты
Робот
РТК
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