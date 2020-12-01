Четвероногий робот ANYmal прогулялся в озере.

Компания ANYbotics наглядно продемонстрировала одно из главных преимуществ своего четвероногого робота ANYmal — защиту от воды по стандарту IP67. Во время испытаний робот практически полностью погружался в воду, ходил по камням на дне и выходил на берег.

Активное развитие четвероногих роботов в том виде, в котором они известны сейчас, началось в 2000-е годы, когда ими заинтересовались американские военные. Они предполагали, что робособаки смогут переносить оборудование и боеприпасы, не испытывая проблем при ходьбе по сложному рельефу, к примеру, в горах. После нескольких лет разработок и испытаний военные все же отказались от этой идеи, но полученные наработки, в основном от Boston Dynamics, продолжили применяться, теперь уже в гражданских четвероногих роботах, причем не только от этой компании.

В прошлом году швейцарская компания ANYbotics представила четвероногого робота ANYmal, который основан на более ранних исследовательских прототипах, но в новой версии предназначен для коммерческого использования. Он использует для движения мощные сервоприводы в ногах, которые позволяют ему переносить до десяти килограмм. Для навигации робот использует лидар и несколько камер, в том числе инфракрасные и поворотные.

Главное отличие ANYmal от американского Spot или китайского AlienGo заключается в том, что он защищен от попадания воды по стандарту IP67 (погружение на глубину до метра продолжительностью до получаса). Ранее компания лишь заявляла о такой возможности, а теперь продемонстрировала это на практике, запустив робота в швейцарское озеро. Во время тестов робот заходил в воду на разную глубину, вплоть до такой, при которой над водой оставались только блок камер, передняя часть корпуса и часть лидара. Он передвигался по подводным камням и выходил на берег, не испытывая затруднений.

После испытаний разработчики показали зарядку робота. Зарядное устройство представляет собой конус с контактами, на которое робот ложится задней частью корпуса с углублением. На полную зарядку уходит три часа.

Помимо коммерческих четвероногих роботов, которые продаются на заказ и стоят десятки тысяч долларов, есть и открытые проекты для тех, кто хочет собрать такого робота самостоятельно и потратить меньше денег. В прошлом году американские инженеры представили один их таких проектов под названием Doggo. Он состоит из компонентов, которые можно заказать в магазинах электроники, общая стоимость которых составляет около трех тысяч долларов.

Григорий Копиев