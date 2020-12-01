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Industry Hunter

Завершено строительство фабрики TSMC, на которой в 2022 году должен начаться серийный выпуск 3-нанометровых микросхем

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TSMC
TSMC.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания TSMC завершила строительство производственного предприятия, на котором планируется освоить выпуск полупроводниковой продукции по нормам 3 нм. Ожидается, что фабрика, расположенная в научном парке Южного Тайваня, начнет серийный выпуск 3-нанометровых микросхем во второй половине 2022 года, а одним из первых заказчиков станет Apple.

По имеющимся оценкам, фабрика обойдется TSMC в 19,5 млрд долларов. Она сможет обрабатывать 55 000 пластин диаметром 300 мм в месяц. Учитывая, что производительность других фабрик TSMC превышает 100 000 пластин в месяц, ожидается, что и новое производство со временем выйдет на этот уровень. Для этапа 3 нм в TSMC выбрали технологию FinFET, используемую и сейчас. Переход на нормы 3 нм должен обеспечить повышение производительности на 15%, уменьшение энергопотребления на 30% и увеличение плотности компоновки на 70% по сравнению с нормами 5 нм. Конечно, точный выигрыш зависит от конкретного изделия.

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Страны
Тайвань
Проекты
Наноиндустрия
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