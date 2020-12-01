Конкурентоспособность отечественных микроконтроллеров на российском рынке

Долгосрочная стратегия развития Российской Федерации включает в себя задачу по цифровизации экономики, а одна из важных ее частей – это внедрение умных электрических сетей в жизнь страны. Как мы знаем, в России уже началась реализация проекта повсеместной установки умных счетчиков электроэнергии. Причем, счетчики нового поколения должны будут состоять из отечественных компонентов, что вызывает у многих скепсис. В связи с этим, мы решили опросить наших экспертов, и узнать у них, почему все же стоит применять при производстве умных счетчиков отечественную, а не импортную компонентную базу, в частности, микроконтроллеры.

Алексей Смирнов, ведущий инженер-конструктор АО «НИИЭТ»:

«На мой взгляд, отечественные микроконтроллеры можно и нужно сравнивать с иностранными.

Такое сравнение покажет, что несмотря на все сложности отечественной микроэлектроники, в отдельных направлениях наши микроконтроллеры вполне конкурентоспособны по цене и функциональным возможностям. Если брать направление умных счетчиков, то при потребностях больше 1 миллиона штук в год цена на микроконтроллеры будет еще дополнительно снижаться.

Вообще, применение отечественной ЭКБ позволит снизить зависимость от иностранных комплектующих в построении защищенной системы учета энергоресурсов. Построение такой системы - задача стратегическая, и любые риски, связанные с использованием иностранной ЭКБ, должны быть минимизированы. При сокращении Гособоронзаказа, переориентация предприятий ВПК на гражданский сектор микроэлектроники позволяет им не только оставаться на плаву, но и увеличивать свои компетенции, сохранять опытные кадры и создавать новые рабочие места в столь высокотехнологичной сфере.

Целесообразность применения отечественных контроллеров в умных счетчиках определяется требованиями стандартов, нормативных документов и, конечно, ценой. Если возможно создание равных по цене и возможностям приборов на иностранной и отечественной ЭКБ, то выбор в пользу российской электроники является вполне оправданным».

Владимир Смерек, заместитель начальника дизайн-центра проектирования ИМС:

«С 2022 года в российских интеллектуальных приборах учета должны быть российские микроконтроллеры. Это требования нормативных актов, которые уже действуют в нашей стране. Помимо функциональности по измерению параметров потребления электроэнергии они должны обеспечивать требуемый в России уровень защищенности передаваемых и хранимых данных. Поэтому использование иностранных микроконтроллеров в интеллектуальных счетчиках после 2022 года будет неактуальным.

В связи с этим в АО «НИИЭТ» планируется в ближайшее время выпуск специализированного микроконтроллера для систем учета энергии. Также есть планы по разработке и выпуску ультранизкопотребляющего универсального микроконтроллера для различных мобильных применений».

Сергей Смешнов, коммерческий директор АО «НИИЭТ»:

«В настоящее время в связи с растущим давлением со стороны западного альянса в виде санкций в отношении России, отечественная радиоэлектроника попала в крайне удручающую ситуацию - потеряла доступ к мировым технологиям в данной сфере, что и без того усилило тенденцию к отставанию в развитии российской микроэлектроники по отношению к мировым достижениям и трендам.

Крупнейшие производители полупроводников из США, Южной Кореи, Тайвани, Европы и Японии, обладающие огромными объемами производства и реализации, весьма справедливо устанавливают конкурентные/низкие цены на свою продукцию. В то время как доля отечественной продукции на мировом рынке сейчас едва достигает одного процента.

Для выхода отрасли на принципиально новый уровень, минимизации, да и вообще, ухода от импортозамещения, Правительство Российской Федерации проводит поддерживающую законодательную политику.

В частности, АО «НИИЭТ» может дать рынку востребованные микроконтроллеры по сопоставимым с зарубежными аналогами ценам путём расширения в ближайшем будущем линейки контроллеров для гражданского применения в пластиковых корпусах.

Перед нами стоят задачи по разработке специфичных микроконтроллеров для гражданских электронных приборов, микросхем памяти.

Ценовая политика в отношении микроконтроллеров АО «НИИЭТ» для гражданского сектора промышленности будет строиться по следующему принципу: будут проводиться мероприятия по заключению договоров поставки с разработчиками и производителями отечественных гражданских электронных приборов, в том числе приборов учёта электрической энергии, онлайн кассовых аппаратов, и др., тем самым, будет создан пул системных предзаказов на микроконтроллеры, что позволит в ближайшее время выйти на оптовую цену в 500 рублей за единицу. С течением времени, наработав партнёрские отношения с рядом предприятий и нарастив клиентскую базу отечественных производителей, планируется выйти на стоимость 300 рублей за микроконтроллер, что позволит конкурировать по цене с импортными аналогами. Это, в свою очередь, будет способствовать тому, чтобы производители российских электронных приборов держали лояльные цены на свою продукцию».

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АО «НИИЭТ» – один из ведущих производителей электронных компонентов в России. Предприятие специализируется на разработке и производстве сложных изделий микроэлектроники: микроконтроллеров, микропроцессоров, цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, интерфейсных интегральных микросхем, СВЧ-транзисторов и модулей усиления мощности СВЧ-диапазона. С 2020 года предприятие сделало упор на диверсификацию выпускаемой продукции. В настоящий момент выпущен и реализован ряд микросхем в пластиковых корпусах, среди которых уникальные микроконтроллеры, которые отличаются высокой производительностью и минимальными габаритами. В частности, 32 -разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т, который нашел свое применение в гражданском секторе и применяется в интеллектуальных счетчиках электроэнергии.

Кроме того, в настоящее время НИИЭТ - это единственное в России предприятие, которое занимается серийным производством и поставками GaN-транзисторов на кремнии.

Предприятие входит в состав ГК «Элемент».