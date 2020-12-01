B&T APC9K: пистолет-пулемёт для ВВС США

Вслед за американскими сухопутными силами пистолеты-пулемёты B&T APC9K опробуют ВВС США. Вчера, 29 ноября, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что командование американских военно-воздушных сил заказало опытную партию субкомпактного оружия.

Контракт включает в себя 65 единиц B&T APC9K на сумму $128 300. Первая закупка является тестовой. Если возможности нового оружия удовлетворят заказчика, то последуют более крупные поставки.

Пистолет-пулемёт B&T APC9K Источник изображения: thefirearmblog.com

По неофициальной информации, B&T APC9K могут заменить Heckler & Koch MP5 на вооружении сотрудников службы безопасности ВВС США. Кроме того, новые пистолеты-пулемёты могут стать оружием лётчиков в составе аварийного комплекта. Ранее B&T APC9K выиграли тендер армии США, победив среди 10 образцов субкомпактного оружия. Позже американская армия заказала ещё 350 единиц APC9K для более обширного тестирования.

Обзор B&T APC9K

APC9K — сверхкомпактный пистолет-пулемёт швейцарской компании B&T (Brügger & Thomet). Оружие может питаться от стандартных магазинов и магазинов увеличенной ёмкости пистолетов Glock калибра 9×19 мм. Масса APC9K составляет менее 2,5 кг. Длина ствола — 175 мм, общая длина оружия — от 385 до 597 мм. Заявленная скорострельность — свыше 1000 выстрелов в минуту, эффективная дальность огня — 100 м. APC расшифровывается как Advanced Police Carbine и выпускается также в калибрах .40 S&W (APC40), 10 мм Auto (APC10) и .45 ACP (APC45).