Войти
Российская газета

В Нагорный Карабах вернулись уже более 25 тысяч беженцев

144
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Минобороны РФ рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на 23 наблюдательных постах российские миротворцы продолжают круглосуточно мониторить обстановку и контролировать соблюдение режима прекращения огня. За прошедшие сутки нарушений на линии соприкосновения они не зафиксировали.


При содействии наших "голубых касок" из Армении возвращаются беженцы. За минувшие сутки таких было 1699 человек. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч местных жителей.

Тем временем российские военные продолжают оказывать помощь властям Карабаха. Благодаря этому уже возобновился учебный процесс в школе № 2 города Степанакерт. Там за парту вернулись более 400 ребят. Завершаются восстановительные работы и в школе № 8. Ее здание подключили к системе электропитания, в школу подали тепло, там заменили поврежденные стеклопакеты.

"Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций, - отметил Конашенков. - За сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередач, 1 200 метров газопровода, более 1500 метров линий связи и две трансформаторных подстанции".

Кроме того, наши военные саперы ведут очистку местности от взрывоопасных предметов. По данным Минобороны РФ, всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные подразделения миротворцев разминировали более 29 гектаров земли и около 10 километров дорог. Саперы проверили более сотни домов и социально значимых объектов, обезвредили 968 неразорвавшихся боеприпасов.

Конашенков также сообщил, что в Степанакерте развернули полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения Минобороны России. Эта полевая лечебница укомплектована квалифицированным медицинским персоналом, оснащена современным оборудованием и операционными блоками. "Хирургическое, реанимационное, приемное отделения и лечебный стационар готовы к оказанию медицинской помощи", - сообщил официальный представитель нашего военного ведомства.

Он отметил, что при координации российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших. "Установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями, - сообщил Конашенков. - Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
27.11.2020
Связь с Карабахом: российских миротворцев оснастили «сотовым оружием»
24.11.2020
Михаил Мизинцев доложил о развитии системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
30.07.2020
Армейские игры-2020 пройдут на территории пяти государств вместо 11 из-за пандемии
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 01:18
  • 2
Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания
  • 01.12 01:16
  • 13
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 30.11 23:41
  • 3
Разработка снайперских винтовок в рамках ОКР «Уголёк»
  • 30.11 21:02
  • 3
В России создана Национальная квантовая лаборатория
  • 30.11 20:54
  • 7
Ил-114 совершит первый полет в сентябре
  • 30.11 18:01
  • 1
Китайский конкурент МС-21 приступает к финальному этапу испытаний
  • 30.11 17:42
  • 1
Российскую бронетехнику защитят от беспилотников
  • 30.11 17:39
  • 3
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 16:54
  • 2
Ученые нашли общий источник множества нарушений здоровья у космонавтов
  • 30.11 15:48
  • 3
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 30.11 13:40
  • 1
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее
  • 30.11 13:32
  • 2
Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
  • 30.11 13:27
  • 11
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 30.11 13:01
  • 722
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.11 11:47
  • 19
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72