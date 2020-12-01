В НАТО заявили о планах сохранить военное присутствие в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что альянс не намерен полностью выводить войска из Афганистана, несмотря на решение США о сокращении там своего воинского контингента.

«США сокращают присутствие своих войск в Афганистане. Однако тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны альянса и государства-партнеры уже подтвердили сохранение своих контингентов», — приводит ТАСС его слова.

Столтенберг добавил, что вопрос численности воинского контингента, который останется в Афганистане, будет определен в ближайшее время.

На прошлой неделе генсек НАТО отмечал, что вопрос, связанный с продолжением миссии альянса в Афганистане, будет обсуждаться в феврале 2021 года.

Президент США Дональд Трамп 17 ноября выразил надежду на возвращение всех американских военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Ираке и Афганистане, на родину к маю 2021 года.

В свою очередь директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что вокруг заявлений Трампа о выводе войск из Афганистана на самом деле больше шума и на ситуацию «на земле» они мало влияют.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010–2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

США в настоящее время имеют приблизительно 4,5 тыс. военнослужащих в Афганистане и более 3 тыс. в Ираке.