В России могут разрешить использование охотничьего оружия с 16 лет

Госдума рассмотрит поправки в правила владения оружием. В сентябре 2020 года предложения одобрили в первом чтении. Депутаты предлагают разрешить подросткам охотничье оружие, сообщает телеканал «Известия». Несовершеннолетний сможет пользоваться ружьём при взрослых. Хранение и передача огнестрельного оружия — дело законного представителя. Охотники с опытом считают нововведения необходимыми. С нововведениями не согласны психологи и общественники. В 16 лет ребёнок ещё не способен нести такую ответственность. В новом законе депутатам предстоит решить и другие спорные вопросы. Давно и остро стоит проблема оружия у иностранцев в РФ. Сложность закона тормозит развитие в сфере коммерческой охоты.

Госдума рассмотрит поправки в правила владения оружием. В сентябре 2020 года предложения одобрили в первом чтении. Депутаты предлагают разрешить подросткам охотничье оружие, сообщает телеканал «Известия». Несовершеннолетний сможет пользоваться ружьём при взрослых. Хранение и передача огнестрельного оружия — дело законного представителя. Охотники с опытом считают нововведения необходимыми. С нововведениями не согласны психологи и общественники. В 16 лет ребёнок ещё не способен нести такую ответственность. В новом законе депутатам предстоит решить и другие спорные вопросы. Давно и остро стоит проблема оружия у иностранцев в РФ. Сложность закона тормозит развитие в сфере коммерческой охоты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.