США вооружат «Уланы» гиперзвуковыми ракетами

ВВС США оснащают бомбардировщик В-1В гиперзвуковым оружием

Созданный десятилетия назад американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer («Улан») ВВС США приобретет новые боевые возможности - способность применять гиперзвуковое оружие.

Военно-воздушные силы США опубликовали фотографию самолета В-1В Lancer, взлетевшего с авиабазы Эдвардс в Калифорнии с гиперзвуковой ракетой Joint Air-to-Surface Standoff, подвешенной на внешнем пилоне. Об этом пишет Fox News.

Joint Air-to-Surface Standoff Missile - американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух-поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Изделие предназначено для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных), в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. Однако эта ракета обладает сравнительно небольшой скоростью полета, фактически дозвуковой, в районе 775-1000 км/час.

«Так что, скорее всего, в данном случае речь идет об оснащении стратегических бомбардировщиков В-1В перспективными гиперзвуковыми ракетами AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), а не Joint Air-to-Surface Standoff Missile», - полагает замдиректора Центра анализа стратегий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник «Газеты.Ru», конструктивно ARRW представляет собой твердотопливную аэробаллистическую ракету с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой агентства DARPA. Точные характеристики системы неизвестны, хотя неофициально ее боевому блоку TBG приписывается скорость до 20 Махов.

Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. По некоторым источникам, ракета ARRW планируется к созданию, в первую очередь, в ядерном варианте. Разработчик изделия - корпорация Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Предварительные характеристики ракеты AGM-183A ARRW в интервью «Air Force Magazine» сообщил генерал-майор ВВС США Эндрю Дж. Гебара, директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США. По его словам, «это изделие сможет пролететь за 10-12 минут почти 1000 миль, это потрясающе». Если речь идет о сухопутных милях, то это дает максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М-6,5 и М-8 (то есть скорости, превышающей скорость звука от 6,5 до 8 раз). Ранее не раскрывались даже приблизительные характеристики ARRW.

Оснащение В-1В гиперзвуковой ракетой, по оценке Fox News, свидетельствует о резком повышении боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации ВВС США.

«Адаптация некоторого количества наших самых боеспособных бомбардировщиков B-1В для применения гиперзвукового оружия имеет жизненно важное значение. По сути, это переход от бомбардировщиков, которые у нас есть сегодня, к военно-воздушным силами завтрашнего дня», - отметил в своем заявлении глава Стратегического командования ВВС США генерал Тим Рэй.

Предполагается, что стратегический бомбардировщик B-1B сможет нести от четырех и более гиперзвуковых ракет во внутренних оружейных отсеках.

Ранее генерал Рэй заявлял, что Стратегическое командование хочет отремонтировать и модернизировать оставшиеся самолеты B-1B (то есть 44 единицы) после того, как ВВС США спишут 17 единиц (запланированных к сокращению по проекту оборонного бюджета 2021 финансового года).

Эта модернизация будет включать в себя восстановление восьми внешних узлов подвески, на которых изначально планировалось размещать по две стратегические крылатые ракеты AGM-86 ALCM на каждой; данные узлы подвески были демонтированы в связи с российско-американскими договорами о сокращении стратегических вооружений, предусматривающими отказ от использования бомбардировщиков В-1В в качестве носителей ядерного оружия.

«Моя цель состояла бы в том, чтобы получить, по крайней мере, одну эскадрилью самолетов В-1В, оснащенных внешними узлами подвески для несения гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW», - сказал Рей.

Напомним, что эскадрилья стратегических бомбардировщиков B-1В обычно насчитывает 18 самолетов.

412-е испытательное крыло на авиабазе Эдвардс в Калифорнии в августе прошлого года продемонстрировало варианты оснащения B-1В дополнительными возможностями для несения вооружения, в том числе использование внешних подвесок, а также увеличенные внутренние отсеки и использование фюзеляжной револьверной пусковой установки Common Strategic Rotary Launcher (CSRL) для несения неядерных крылатых ракет JASSM-ER.

Генерал Рэй уточнил, что модернизация B-1В для несения ARRW не была запрошена в проекте бюджета 2021 финансового года, но это «проект, над которым мы работаем».

По мнению военного, на внешних узлах подвески бомбардировщиков В-1В могут размещаться как гиперзвуковые ракеты, так и ракеты типа JASSM (Joint Air to Surface Standoff Missile) или JASSM-ER (изделия увеличенного радиуса действия). Кроме того, на самолет могут подвешиваться и ракеты LRASM (противокорабельные ракеты большой дальности).

Представители ВВС по этому поводу заявили, что боевая нагрузка бомбардировщика B-1B может увеличиться с 24 до 40 единиц вооружения.

«Это превращает B-1 в более мощный носитель самого разнообразного вооружения», - отметил подполковник Доминик Росс, наблюдатель за элементами программы B-1B от Стратегического командования ВВС США.

В последние годы ВВС США модернизируют стратегический бомбардировщик B-1В, улучшая вооружение, авионику, системы связи и двигатели.

Новое интегрированное бортовое радиоэлектронное оборудование В-1В, сообщает Fox News, включает новые дисплеи для экипажей и каналы связи для обмена данными в полете, межмашинный интерфейс для корректировки информации в движении, например, изменения местоположения цели в полете. Часть этого обновления включает использование того, что в ВВС США называют полностью интегрированным модулем наведения, системой, которая объединяет элементы управления модулем наведения с видеопотоком, отправляемым в кабину самолета.

В 1984 году первый серийный самолет В-1В впервые поднялся в воздух, а летом 1985 года бомбардировщики начали поступать в строевые части ВВС США. В 1984-1988 годах было построено 100 самолетов этого типа.

Максимальная скорость полета В-1В на большой высоте составляет 1 330 км/ч (М-1,25), практический потолок - 15 240 м. Дальность полета с нормальной боевой нагрузкой на большой высоте достигает 9 600 км.

В-1В может нести бомбы типа JDAM (комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы) самого разнообразного калибра - начиная от 227 кг (500 фунтов - GBU-38) и заканчивая 904 кг (2000 фунтов - GBU-31). Кроме того, в боевую нагрузку В-1В могут входить так называемые перспективные бомбы малого диаметра GBU-39.

Первое боевое применение B-1B состоялось во время проведения операции Desert Fox («Лис пустыни»). Она проводилась в период с 16 по 19 декабря 1998 года против важных военных и политических объектов Ирака в ответ на отказ Саддама Хусейна выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН.

В 1999 году В-1В стали участниками операции Noble Anvil («Благородная наковальня»), включавшей серии ударов по объектам на территории Сербии.

С осени 2001 года B-1B принимают активное участие в операциях против Талибана (запрещенная в России организация) в Афганистане. В течение первых шести месяцев операции Enduring Freedom («Несокрушимая свобода») восемь бомбардировщиков типа В-1В сбросили почти 40% от общего количества авиационных средств поражения коалиции.

В 2003 году В-1В участвовали в операции Iraqi Freedom («Свобода Ирака»), целью которой было свержение режима Саддама Хусейна.

Начиная с августа 2014 года, B-1B активно использовались против сил «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в Сирии в рамках операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»).

«Характеристики и широкие возможности по модернизации самолета позволили В-1В Lancer легко вписаться в современную стратегию применения авиации. Не приходится сомневаться, что оснащение «Уланов» гиперзвуковыми ракетами резко увеличит боевые возможности этого бомбардировщика», - отмечает замдиректора Центра анализа стратегий Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок