Посредственные войска: почему США не смогут себя защитить

СМИ подвергли сомнению способность США защитить свои интересы

Американские СМИ усомнились в готовности войск США отстаивать национальные интересы. Журналисты оценили корпус морской пехоты, военно-воздушные силы, а также сухопутные войска как "посредственные". Эксперты пришли ко мнению, что военная техника Пентагона устаревает.

Американским войскам не хватает мощностей для всеобъемлющей защиты интересов страны, сообщает журнал The Daily Signal со ссылкой на представленные в "Индексе военной силы США за 2021 год" данные. Как отмечает издание, опубликованный фондом "Наследие" анализ демонстрирует низкую степень готовности Соединенных Штатов отстаивать свои национальные интересы и противостоять "угрозам" извне.

Как следует из "Индекса-2021", корпус морской пехоты и возможности военно-воздушных сил США получили "посредственную" оценку. Кроме того, рейтинг сухопутных войск также определили как "посредственный", а их возможности попали в категорию "слабых".

Военно-морские силы США также оказались неспособны в полной мере обеспечить защиту интересов Соединенных Штатов и их союзников по всем направлениям.

Автор статьи предполагает, что в ближайшее время американские власти, вероятнее всего, сделают упор на социальные программы, а не на военные расходы. По его мнению, это не позволит Вашингтону в полной мере следовать стратегиям в области национальной безопасности.

Согласно опубликованному Счетной палатой США отчету по итогам ежегодных инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск, значительная часть летательных аппаратов даже не способна подняться в воздух, передает РИА «Новости». Ситуация ухудшается, а стоимость обслуживания самолетов и вертолетов продолжает расти. Комиссия Счетной палаты работала в воинских частях и на авиабазах в 2011-2019 годы. Ее специалисты анализировали готовность авиатехники к выполнению боевых задач. По нормативам как минимум 80% летательных аппаратов должны быть способны в любой момент подняться в воздух. При этом комиссия после проверки 46 типов самолетов и вертолетов всех видов вооруженных сил пришла к выводу, что только три из них относительно удовлетворяют этим требованиям.

Как констатировала комиссия, стремительное старение техники преследует и ВМС.

В октябре спецкомиссия военно-морских сил доложила конгрессу, что надводные корабли находятся в неудовлетворительном состоянии, а многие из них уже вплотную приблизились к "пенсионному возрасту".

Специалисты пришли к выводу, что чаще всего «вымпела» США сталкиваются с отказами силовых установок, неполадками в боевой информационно-управляющей системе Aegis, нестабильной работой оборудования, отвечающего за взлет и посадку корабельных вертолетов.

В середине сентября начальник штаба ВВС Соединенных Штатов Чарльз Браун предупредил, что война США с державой, сопоставимой по мощи, может привести к колоссальным потерям. Портал Defense News публиковал выдержки из его доклада «Ускорить изменения или проиграть».

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации, более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны», - цитировал портал начальника американского штаба ВВС.

Как отметил Браун, решения предыдущего руководства США не привели к необходимым результатам ввиду быстро меняющейся гонки с Китаем и Россией.

«Для победы в будущей войне с Россией и Китаем ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь противостоять будущим угрозам», - подчеркивалось в документе.

Если Соединенные Штаты столкнутся со страной, у которой есть сопоставимый с ними военный потенциал, то боевые действия, по мнению военного, будут значительно отличаться от тех, что войска США вели на протяжении последних двух десятилетий. «Будущая война не останется вдали от наших берегов», - уверен новый глава штаба американских ВВС.

Американский президент Дональд Трамп при этом ранее сообщал, что армия его страны обладает такими системами вооружений, о которых еще никто не знает. «У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной [информации], я говорю о том, что мы создали. Мы создаем отличные вооружения. Наши армия сильнее, чем когда-либо. Мы потратили $2,5 трлн на наши вооруженные силы за последние 3,5 года», - подчеркивал Трамп.

Кристина Сизова