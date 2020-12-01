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Российская газета

Парламенты ОДКБ приняли концепцию борьбы с киберугрозами

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Источник изображения: istock

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выработают механизмы для совместной борьбы с киберугрозой. Концепцию действий в этой сфере приняла Парламентская ассамблея объединения. Необходимо совместно защищать цифровой суверенитет, призвал коллег председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии встретились в онлайн-формате, который стал уже привычен на фоне пандемии. Однако цифровые технологии несут не только удобство, но и угрозы. Поэтому вопросы информационной безопасности заняли ключевое место в новой программе законотворчества ОДКБ на пять лет, проект которой был одобрен на заседании. Так, предстоит принять модельные законы "Об обеспечении критически важных объектов информационной инфраструктуры", "О защите информации и кибербезопасности", рассказал председатель Госдумы. Кроме того, в планах - рекомендации по выработке общих принципов в области создания искусственного интеллекта и робототехники, регулирования Интернета, формирования и использования больших данных.

"Нам необходимо противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в информационные и политические процессы, - обратился к коллегам Вячеслав Володин. - Программа деятельности ПА ОДКБ должна соответствовать требованиям времени".

Количество киберпреступлений в странах ОДКБ в первом полугодии 2020 года выросло в пять раз и превысило 64 тысячи, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. На заседании была одобрена общая концепция противодействия киберугрозам. Инициатором принятия документа стала Армения. В концепции перечислены главные вызовы для безопасности в этой сфере. Среди них - подготовка и ведение зарубежными государствами борьбы в информационном пространстве. Как отмечается в документе, на Западе нарастили возможности воздействия на информационную инфраструктуру ОДКБ в военных целях. Совершаются попытки технической разведки в отношении государственных органов, научных организаций и предприятий ОПК. Кроме того, для дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации на пространстве объединения используются средства информационно-психологического воздействия. Отмечается также рост киберпреступности в целом. Угрозу массовых кибератак, говорится в документе, увеличивает распространение мобильных сетей пятого поколения и оснащение приборов технологиями для взаимодействия между собой или с внешней средой ("интернет вещей").

Парламентарии ОДКБ определили главные недостатки, которые мешают борьбе с киберугрозами. Среди них - органы внутренних дел не наладили эффективное взаимодействие с банками и сотовыми операторами для раскрытия преступлений. Кроме того, обмен информацией между странами ОДКБ в целях борьбы с киберугрозами занимает слишком много времени, а в законодательствах стран не прописаны эффективные меры уголовной ответственности. Концепция устанавливает целый ряд направлений для работы законотворцев - от борьбы с вирусами до противодействия шпионажу.

Как уточнил глава Постоянной комиссии ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный, целью концепции станет разработка эффективного и современного законодательства в сфере борьбы с киберугрозами на основе общих подходов. Вследствие принятия концепции страны объединения разработают программы повышения эффективности сотрудничества в сфере кибербезопасности.


Татьяна Замахина

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Страны
Армения
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ОДКБ
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2020-й год
AI
ИТ
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