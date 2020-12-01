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ЦАМТО

Ростех приступил к сборке первого офшорного вертолета Ми-171А3

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Изображение перспективного вертолета Ми-171А3 с демонстрационных материалов АО "Улан-Удэнский авиационный завод", 26.02.2019
Изображение перспективного вертолета Ми-171А3 с демонстрационных материалов АО "Улан-Удэнский авиационный завод", 26.02.2019.
Источник изображения: кадр из репортажа телеканала "Звезда"

ЦАМТО, 30 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Ростеха начал сборку первого опытного образца новейшего офшорного вертолета Ми-171А3. Оборудование для сборки фюзеляжа введено в эксплуатацию на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Ми-171А3 получил ряд существенных отличий от Ми-171А2, прежде всего – новую конструкцию планера с интегрированной в грузовой пол авариестойкой топливной системой, а также модернизированный комплекс БРЭО, дополненный оборудованием для выполнения офшорных операций и полетов в арктических широтах. Вертолет также отличает широкое применение композитных материалов, значительно снижающих вес машины.

"При создании Ми-171А3 мы наладили эффективную кооперацию между предприятиями в контуре Ростеха. Носовая часть вертолета и боковые панели из полимерных композиционных материалов изготавливаются в ААК "Прогресс", грузовой пол изготавливает Казанский вертолетный завод. Облик Ми-171А3 формировался при участии компаний нефтегазового сектора, работающих на шельфе, поэтому он отвечает самым жестким требованиям в области безопасности полетов и аэронавигации. Получить сертификат типа и запустить серийное производство мы планируем в 2022 году", – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Ми-171А3, созданный для работы на шельфе, соответствует всем международным требованиям по безопасности, в том числе международному стандарту, разработанному нефтяными компаниями по эксплуатации вертолетов в офшорных операциях (стандарт IOGP).

"Мы провели на У-УАЗ модернизацию производства, позволяющую запустить сборочную линию нового офшорного вертолета Ми-171А3. Изготовление и монтаж оснастки для нового вертолета производились с применением контрольно-измерительных машин и лазерных трекеров, что значительно повысит качество и точность сборки агрегатов. Первый опытный образец мы планируем представить на авиасалоне МАКС-2021", – сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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