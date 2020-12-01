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Российская газета

Офицер генштаба Сербии сравнил российские танки Т-72МС с М-84

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Источник изображения: Министерство обороны Сербии.

В минувшую субботу Президент Сербии Александр Вучич посетил одну из воинских частей, где ему впервые продемонстрировали 11 недавно полученных из России современных танков Т-72МС.

Как сообщает сайт оборонного ведомства страны, Александр Вучич высоко оценил новейшую боевую технику и поблагодарил Российскую Федерацию и Владимира Путина за оказанную помощь. Он назвал полученные машины уникальными и отметил, что сербские танкисты ими очень довольны.

На этом мероприятии также присутствовали министр обороны Нейбоша Стефанович, начальник генерального штаба Милан Мойсилович и посол России Александр Боцан-Харченко.

Подполковник Горан Йованович, представляющий управление развития и оснащения генштаба армии, сравнивая Т-72МС с находящимся на вооружении сербскими М-84, отметил, что у первых значительно улучшены характеристики маневренности, защиты и огневой мощи.

Например, подвижность увеличена за счет установки двигателя мощностью 840 лошадиных сил, в то время как на М-84 и базовой версии танка Т-72 - 780-сильные силовые установки.

Внедренная автоматизированная коробка передач облегчает управление танком.

Броневая защита Т-72МС успешно защищает экипаж от различных типов снарядов.

Установленные на танке оптико-электронные прицельные приспособления гораздо совершеннее, чем на предыдущих вариантах. Панорама командира позволяет вести независимое наблюдение вокруг танка на 360 градусов. Наводчик может успешно вести огонь на расстоянии более шести километров.

На военном объекте были также представлены российские бронированные машины БРДМ-2МС, 155-мм самоходные гаубицы NORA-B52 MS и оборудование, используемое разведывательными подразделениями сербской армии.



Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
М-84
Т-72
Персоны
Путин Владимир
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