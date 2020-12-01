Российский корвет в Атлантическом океане отрабатывает ракетные удары

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский корвет "Бойкий" на северо-востоке Атлантического океана отработал нанесение удара крылатыми ракетами, сообщил Балтийский флот.

"В северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета "Бойкий" провел учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков", - сообщили в пресс-службе флота в понедельник.

Там сообщили также, что вскоре экипаж отработает противовоздушную оборону корабля.

"Основная задача похода - обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности", - говорится в сообщении Балтфлота.