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Интерфакс-АВН

Российский корвет в Атлантическом океане отрабатывает ракетные удары

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Корвет "Бойкий" проекта 20380
Корвет "Бойкий" проекта 20380.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский корвет "Бойкий" на северо-востоке Атлантического океана отработал нанесение удара крылатыми ракетами, сообщил Балтийский флот.

"В северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета "Бойкий" провел учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков", - сообщили в пресс-службе флота в понедельник.

Там сообщили также, что вскоре экипаж отработает противовоздушную оборону корабля.

"Основная задача похода - обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности", - говорится в сообщении Балтфлота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
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