«Бастион» и «Бал» уничтожили «вражеский» корабль в ходе учений в Черном море

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» уничтожили корабль условного противника на учениях в Черном море. Об этом сообщил в понедельник, 30 ноября, отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) России.

Расчеты комплексов обнаружили цель и взяли на сопровождение. Был отработан алгоритм действий по нанесению ракетного удара по кораблю «врага».

В роли противника был задействован экипаж фрегата «Адмирал Макаров», который выполняет переход с внешнего рейда порта Феодосия в Севастополь, уточняет телеканал «Звезда».

БРК К-300 «Бастион» является береговым ракетным комплексом с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей.

Комплекс «Бал» — мобильная система на базе шасси МЗКТ-7930. Она включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, имеющих по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, а также транспортно-перегрузочные машины.

Создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

25 ноября сообщалось, что новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели в заливе Петра Великого в Приморье. Пуск был произведен в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний.