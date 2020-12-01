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Известия.ru

«Роскосмос» связал санкции США с попыткой помешать создать ядерный буксир

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Власти США могут ввести санкции в отношении российских предприятий, занимающихся разработкой космического ядерного буксира. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил замдиректора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Дубик.

«Безусловно, такими способами они как раз пытаются ограничить конкуренцию. Наши предприятия ― это предприятия, которые работают с источниками радиоактивными, то, что касается, судя по всему, нашего проекта космического буксира», ― подчеркнул он в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Дубик отметил, что эти ограничения могут быть введены с учетом основания Луны, и добавил, что только на новых источниках можно добраться до дальнего космоса.

Ранее, 25 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на черновой вариант санкционного списка, который готовит администрация президента США Дональда Трампа, сообщило, что Вашингтон планирует ввести ограничения в отношении 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.

6 апреля Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. Документ разрешает США не рассматривать Луну как всеобщее достояние человечества и присваивать добытые ресурсы единолично. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда сравнил планы Вашингтона по освоению Луны с вторжением американцев в Ирак и Афганистан.

21 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.


13 октября глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым Соглашениям Артемиды, устанавливающим основные принципы освоения Луны. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 25 октября выразил мнение, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку. Он подчеркнул, что новая лунная гонка приведет к пониманию необходимости сотрудничества.

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