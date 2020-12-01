Внутри «Леопарда»: работа заряжающего

Даже в современных танках работа заряжающего весьма непроста. Ему приходиться работать с тяжёлыми боеприпасами в очень тесном пространстве и стеснённых условиях. Как это выглядит на примере немецкого танка Leopard 2A4, показал YouTube-канал Military Archive.

Leopard 2A4 — самая распространённая модификация танка Leopard 2. Всего было произведено около 2500 танков этой версии, не учитывая швейцарской лицензионной копии Pz 87. После 2000 года Германия начала активно распродавать танки союзным государствам, и на сегодняшний день эти боевые машины состоят на вооружении 18 армий.

Работа заряжающего в танке Leopard 2A4