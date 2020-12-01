Больше и новее: чем "Джон Маккейн" превосходит "Адмирала Виноградова"

В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Американские СМИ указали на превосходство эсминца ВМС США "Джон Маккейн" над российским "Адмиралом Виноградовым", которые 24 ноября оказались участниками инцидента у берегов РФ. По данным Минобороны России, "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды страны, а "Адмирал Виноградов" пресек это нарушение.

Эсминец "Джон Маккейн" типа «Арли Берк» Военно-морских сил США превосходит большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» проекта 1155 Военно-морского флота России, говорится в статье журнала Popular Mechanics.

Журналисты обратили внимание на новость о вторжении в территориальные воды РФ американского корабля, который позже был вытеснен российским БПК.

Как указали в Popular Mechanics, "Джон Маккейн" на самом деле больше, новее и лучше вооружен» по сравнению с «Адмиралом Виноградовым».

«Адмирал Виноградов» имеет полное водоизмещение 7480 т, его длина составляет 163 м. Он был спущен на воду в 1987 году, вступил в строй в декабре 1988 года, а в состав Тихоокеанского флота вошел в мае 1989 года. БПК получил свое название в честь советского флотоводца, который в войну командовал подводными силами на Северном флоте.

Американский эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе Соединенных Штатов в Йокосуке (Япония). Корабль 7-го флота заложили в 1991 году и спустили на воду через год. Его ввели в эксплуатацию в 1999 году. В длину эсминец составляет 153,9 м, в ширину - 20,1 м. Он может развивать скорость более 30 узлов. Экипаж - 338 человек.

Свое название корабль получил в честь двух адмиралов американских ВМС - Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего. Они приходятся дедом и отцом сенатору Джону Маккейну, скончавшемуся в 2018 году.

Эсминец «Джон Маккейн» 24 ноября в 6.17 мск, как сообщало Минобороны РФ, нарушил российские территориальные воды, «углубившись за линию морской границы на 2 км» в заливе Петра Великого в Японском море у берегов Приморского края. Согласно данным министерства, нарушение остановил российский большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». По международному каналу связи он предупредил экипаж американского судна о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра.

Когда предостережение было получено, "Джон Маккейн" вышел в нейтральные воды, сообщили военные. Как уточнили в Минобороны России, после этого попыток войти в территориальные воды РФ американский эсминец больше не предпринимал.

В то же время отмечалось, что БПК «Адмирал Виноградов» продолжил выполнять задачи в непосредственной близости от боевого корабля США. «Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный», - отмечали в военном ведомстве.

В 7-м флоте Соединенных Штатов при этом заверили, что эсминец никто не выгонял из территориальных вод России.

В командовании американского флота объяснили маневр корабля операцией «по обеспечению свободы судоходства». Как указали военные США, акватория, в которую зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого - «историческая бухта», согласно международным законам».

Российский МИД выразил протест в связи с нарушением морской границы РФ американским эсминцем. Как подчеркнули дипломаты, Вашингтону «был сделан жесткий демарш». «В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства РФ, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого», - указали в коммюнике МИД РФ.

В министерстве назвали данный инцидент «откровенной провокацией» со стороны Соединенных Штатов, «направленной на нарушение мира и доброго порядка». «Очевидно, что через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными», - указали в ведомстве.

Дипломаты также предупредили, что в случае повторения подобных инцидентов Москва оставляет за собой право ответить.

В свою очередь, журналист Daily Express Пол Уитерс предположил, что действия американских военных кораблей у российских берегов могут привести к опасным последствиям вплоть до мировой войны.

«Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», - написал он.

Кристина Сизова