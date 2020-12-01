Названы самые загадочные подлодки в мире

Четыре сверхсекретные подводные лодки попытался охарактеризовать эксперт портала Covert Shores. Данные о субмаринах, которые даже не имеют открытых названий, получены разведкой и путем изучения спутниковых снимков.

Первой в списке значится китайская субмарина, не имеющая рубки. По всей видимости, она была спущена на воду в 2019 году, пишет H I Sutton. Эта лодка практически плоская в верхней части, одна из теорий заключается в том, что субмарина беспилотная. Если это так, то китайская разработка является самым большим подводным беспилотным аппаратом в мире. По всей видимости, это экспериментальная модель, заключает автор.

Сверхмалая подводная лодка X-класса, стоящая на вооружении ВМС Пакистана, стоит второй в списке. О ней также известно немногое: впервые она появилась на официальных снимках с военного парада в Карачи. По всей видимости, она была построена в 2016 году. Возможно, субмарине предстоит заменить устаревающие пакистанские подлодки Cos.Mo.S MG-110, используемые с начала 90-х годов.

Еще одна небольшая субмарина - на этот раз китайского производства - была замечена лишь единожды на спутниковых снимках 2014 года. Она достигает 35 метров в длину. Эксперт предполагает, что субмарина имеет электрический или дизель-электрический двигатель. По всей видимости, она используется для спецопераций, береговой обороны или подводного боя.

Замыкает список северокорейская подлодка Sinpo-D. Она также небольшая - 16 метров длиной. Она была замечена на спутниковых снимках секретной северокорейской судоверфи. Каких-либо официальных сообщений касаемо разработки этой субмарины и ее предназначения из Пхеньяна не поступало.

Майя Бирюкова