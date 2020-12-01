На Украине озвучили успешные позиции местной оборонки

За границей самыми популярными товарами украинской оборонной промышленности являются ракеты и радары.

Об этом заявил глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина.

По его словам, концерн продает за границу две трети продукции от всего украинского производства.

«Это ракетные системы «Скиф», «Стугна» и «Корсар», которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии», - сказал Фоменко.

Также популярны украинские услуги по ремонту военной авиатехники.

«Например, конотопский завод «Авиакон» впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере", - добавил глава концерна.