До места назначения новые истребители Су-35С преодолели 7 тысяч километров

Новые истребители Су-35С поступили в Липецкий авиационный центр Воздушно-космических сил (ВКС).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Пара новейших многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России с завода-изготовителя. Экипажи Воздушно- космических сил завершили перебазирование из Хабаровского края в Липецкую область на аэродром постоянной дислокации.

Перелет проходил с двумя промежуточными посадками, в общей сложности истребители преодолели около 7 тысяч километров.

Су-35C — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». В нём использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.