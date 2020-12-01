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До места назначения новые истребители Су-35С преодолели 7 тысяч километров

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новые истребители Су-35С поступили в Липецкий авиационный центр Воздушно-космических сил (ВКС).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Пара новейших многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России с завода-изготовителя. Экипажи Воздушно- космических сил завершили перебазирование из Хабаровского края в Липецкую область на аэродром постоянной дислокации. 

Перелет проходил с двумя промежуточными посадками, в общей сложности истребители преодолели около 7 тысяч километров.

Су-35C — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». В нём использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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