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Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?

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Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Издание пишет об испытаниях российской ракеты «Циркон», строя предположения, что с ней не все в порядке. У автора есть вопросы по количеству проведенных в этом году испытаний и по использованному для запуска фрегату. Он предполагает, что январские испытания были неудачными, и россиянам понадобилось много времени на исправление ошибок.

Российское министерство обороны сообщило об очередном, уже третьем за этот год запуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Учитывая стоимость проведения таких испытаний и замалчивание январского пуска, можно предположить, что у россиян возникли проблемы, и они не могут добиться требуемых результатов.

Сообщение министерства обороны РФ от 26 ноября 2020 года об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" не отличалось по содержанию от двух предыдущих. В январе, октябре и ноябре запуск производился с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

В ноябре 2020 года ракету выпустили из Белого моря по "сложной мишенной позиции", находящейся в акватории Баренцева моря. Как гласит официальное сообщение, ракета преодолела 450 километров и достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Как обычно, закрытие района проведения стрельб обеспечивали корабли Северного флота, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов".

Мероприятие проводилось в рамках программы испытания новых видов вооружений. По этому случаю россияне напомнили, что "впервые стрельба ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Горшков" выполнялась в начале октября текущего года". Между тем в феврале 2020 года российское агентство ТАСС распространило информацию, что первые испытания этого типа гиперзвуковой ракеты состоялись в феврале 2020 года.

Тогда россияне хвалились, что ракета была запущена с находившегося в Баренцевом море фрегата "Адмирал Горшков" и, преодолев 500 километров, поразила цель на одном из сухопутных полигонов на Северном Урале. Министерство обороны, которое всегда само сообщало о такого рода мероприятиях, в феврале, что выглядело удивительным, официального заявления не опубликовало.

Интересно было также то, что в испытаниях задействовали головной, а не первый серийный фрегат проекта 22350, хотя "Адмирал Касатонов" - это более новый корабль, кроме того, в феврале 2020 года он успешно выполнил в Баренцевом море стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс". Также удивило отсутствие комментария со стороны министерства обороны или пресс-службы Северного флота. А ведь еще в ноябре 2019 года она сообщала, что фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на военно-морскую базу в Беломорске в рамках подготовки к испытаниям новых видов вооружений.

Тот факт, что в своем сообщении от 26 ноября 2020 года российское оборонное ведомство умолчало о январских испытаниях, может свидетельствовать об их провале. Россиянам понадобилось целых десять месяцев, чтобы исправить ошибки и произвести запуск еще раз 7 октября. В тот раз информация о нем поступила от министерства обороны, а это может означать, что он оказался успешным.

С другой стороны, повторное проведение испытаний "Циркона" всего месяц спустя и с использованием того же самого фрегата, может свидетельствовать, что и в октябре у россиян тоже возникли какие-то проблемы. Учитывая стоимость всего мероприятия, сложно предположить, что они без причины решили провести стрельбы по тому же самому сценарию, то есть выпустить ракету с фрегата "Адмирал Горшков", находящемуся в Белом море, по удаленной на 450 километров цели в Баренцевом море.


Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
2020-й год
22350
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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