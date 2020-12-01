Юнармейский центр экипировки создан на базе ДОСААФ России

Брендовый магазин «Юнармии»

Военно-патриотическое воспитание молодежи в России является одним из важнейших направлений государственной политики. Руководство страны поддерживает лучшие начинания подрастающего поколения и стремится повысить его заинтересованность в развитии новых проектов. Так, открытие первого в России официального центра экипировки всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» в здании Центрального совета ДОСААФ России стало торжественным мероприятием для воспитанников Движения, а также для создателей и учредителей молодежной организации.

Интересы современного подрастающего поколения разносторонние, а слова русского классика Антона Чехова, что «в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли», остаются актуальными и в наше время. Внешний вид юнармейцев должен соответствовать их гармоничному внутреннему миру, и не только у них, но и у всех ребят нашей страны, не исключая тех, кто постарше.

В новом фирменном магазине вещи бренда «Юнармия», отвечающие продуманному до мелочей стилю милитари - легкие и удобные, могут заинтересовать современных «мальчишек и девчонок, а также их родителей». На полках представлены зимние и летние комплекты юнармейской формы, рюкзаки, походные кроссовки, одежда с символикой 75-летия Победы, футболки-поло, спортивные костюмы, а также различные аксессуары, в том числе часы. Вся одежда сшита из отечественных материалов, на каждом экземпляре делается маркировка, защищающая его от подделок. Даже для самых маленьких членов семей найдется много полезного и интересного, включая «космический» комбинезон для прогулок по планете, пока, конечно, планете Земля.

«Юнармия» создана по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке президента России Владимира Путина, и с 2016 года находится под патронажем Министерства обороны при участии еще нескольких соучредителей, одним из которых является общероссийская общественно-государственная организация Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - ДОСААФ России. Записаться в «Юнармию» можно всем желающим в возрасте от 8 до 18 лет в любом отделении ДОСААФ. Уже сегодня движение насчитывает более 730 тыс. детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов РФ. Куратором «Юнармии» назначен заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

ВВПОД призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Участники Движения получают юнармейскую форму в своей организации или приобретают по интернету, теперь ее можно будет выбрать в новом центре экипировки, а также оформить заказ онлайн с доставкой в магазин на территории ДОСААФ, для которого в соответствии с решением председателя ДОСААФ России, генерал-полковника Александра Колмакова было выделено несколько специальных помещений. На этой территории, расположенной на базе ДОСААФ на Волоколамском шоссе в Москве, и состоялось 26 ноября открытие центра, которое юнармейцы транслировали в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

«Красную ленточку» во время торжественной церемонии перерезали заместитель председателя ДОСААФ, генерал-лейтенант Николай Стаськов; исполняющий обязанности начальника Главного штаба «Юнармии», генерал-лейтенант Виктор Бусловский и первый заместитель Префекта Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы Игорь Окунев.

Николай Стаськов отметил: «Главный штаб «Юнармии» провел замечательный и грандиозный проект по созданию производственного комплекса «Стиль Юнармии». В результате почти по всей стране были созданы предприятия, которые в полной мере обеспечивают потребности «Юнармии» как в форме, так и в экипировке, и по другим значимым направлениям».

По словам заместителя председателя ДОСААФ, в юнармейской линейке есть много красивых и оригинальных вещей, которые могут пополнить гардероб и детей, и взрослых. Николай Стаськов добавил, что создается общий стиль, очень популярный сегодня не только в рамках одной семьи - в рамках одного Движения, одной страны.

Виктор Бусловский считает, что качественно произведенная одежда будет повышать авторитет «Юнармии». Он подчеркнул: «Одежда или внешний вид – это визитная карточка любого человека, организации». В ближайшее время планируется объявить в социальных сетях конкурс на создание линейки юнармейской одежды в соответствии с пожеланиями ребят. «Возможно, попросим даже подойти к этому творчески, сделать рисунки, эскизы. В таком деле очень важно учитывать мнение самих подростков. А победителей, чьи работы выйдут в финал, конечно же, наградим ценными подарками», - сказал генерал-лейтенант.

В Главном штабе «Юнармии» полагают, что проект имеет большой потенциал, а открытие московского центра уже показало, что существует спрос в регионах. Руководители региональных штабов интересуются созданием подобных центров, которые вскоре могут появиться на территории страны от Калининграда до Сахалина. Об этом в интервью журналистам сказал Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, занимавший выборную должность начальника Главного штаба Юнармии с 2018 года.

Главным органом Юнармии является слет, на котором путем голосования избираются руководители региональных штабов и Главного штаба, а также определяются политика и направления развития.

«В «Юнармии» возник вопрос оперативности снаряжения и экипировки участников Движения в связи с различными событиями. С каждым днем юнармейцев становится все больше и больше, мальчишки и девчонки приходят в «Юнармию», соответственно нужно быстро реагировать. Все они хотят быть правильно экипированы, юнармейская форма является лицом Движения. Руководство быстро отреагировало на желания воспитанников и наших партнеров. Разместили заказы и начали производить то, что необходимо именно на сегодняшний день», - сказал Роман Романенко. В первую очередь, это зимняя и летняя одежда, обувь, средства индивидуальной защиты, символика и сувениры, которые так любят ребята.

Сеть подобных центров планируется открыть по всей стране, уже в начале следующего года они могут появиться в Подмосковье.

Одежда и другие продукты с символикой «Юнармии» являются рекламой юнармейского бренда, который может получить не меньшую популярность, чем марка «Армия России», ставшая первым российским брендом одежды в стиле Casual, который отличает удобство и практичность, с присущей эстетикой милитари.

Ранее Андрей Картаполов сообщал, одежда бренда «Армия России» является настолько популярной, что особенно перед праздниками, связанными с Вооруженными силами, полки магазинов остаются практически пустыми. Такой ажиотаж объясняется тем, что вещи не только модные и яркие, но удобные и нужные. Их часто украшает символ «Армии России», изображающий звезду цвета российского флага.

Министерство обороны уделяет вопросам удобства формы и применению нашивок большое внимание, считая, что реклама и брендирование помогают заинтересовать новое поколение, а армейская символика повышает уровень популярности Вооруженных сил. Сеть магазинов «Армия России» расположена по всей стране, а на официальном сайте говорится: «Армия России – выбор сильных и мужественных личностей, любящих Отечество и верных традиционным ценностям».

Популярность продукции, созданной в России, подтверждает и настоящий мировой бренд «Калашников», который стал известен, благодаря самому распространенному в мире оружию – автомату «Калашникова». Технологичность, безотказность, надежность, являются атрибутами фирменной марки, а теперь ассоциируются и с другой продукцией, выпускаемой под легендарным именем, - это и одежда, и сувениры, и игрушки, и многое другое.

Открытие флагманского центра экипировки «Юнармия» пресс-служба Движения назвала важной вехой в жизни ВВПОД и сообщила: «Открытие магазина – это еще одно важное событие в нашем большом и дружном Движении».

Ирина Дронина