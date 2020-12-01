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ТАСС

Сенаторы обсудят вопросы освоения космоса с МИД, Минобороны и Роскосмосом

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что круглый стол пройдет 14 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам планирует в середине декабря провести круглый стол, посвященный вопросам правового регулирования освоения и использования космического пространства. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Константин Косачев.

"Этот круглый стол состоится 14 декабря", - сказал Косачев.

Он добавил, что парламентарии совместно с представителями Роскосмоса, Минобороны и МИД РФ намерены обсудить "правовое регулирование деятельности по освоению и использованию космического пространства, в том числе с учетом последних односторонних американских инициатив".

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.

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