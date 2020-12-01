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Интерфакс-АВН

Ракетные удары по кораблю "противника" нанесли в Крыму комплексы "Бал" и "Бастион"

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Пусковая установка берегового ракетного комплекса «Бастион»
Пусковая установка берегового ракетного комплекса «Бастион».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" провели учения по уничтожению надводного корабля условного противника, в том числе в Крыму, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"БПКРК "Бал" и "Бастион", выполнявшие задачи по предназначению в позиционных районах на территории Крымского полуострова и Кавказского побережья, обнаружили корабль условного противника и взяли цель на сопровождение", - сказано в сообщении.

В роли противника был задействован экипаж фрегата "Адмирал Макаров", выполняющий переход с внешнего рейда порта Феодосия в Севастополь.

"По команде с пункта управления боевые расчёты БПКРК "Бал" и "Бастион" привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника", - говорится в пресс-релизе.

"Цель была условно уничтожена поочерёдно каждым расчётом. Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом",- информирует штаб ЧФ.

По его данным, учения плановые.

Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.

Ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Х-35
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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