В Роскосмосе предположили, что санкции США будут связаны с разработчиком ядерного буксира

В госкорпорации уточнили, что Вашингтон планирует включить в санкционный список по два предприятия Роскосмоса и Росатома

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. США могут ввести санкции против российских предприятий, которые занимаются разработкой космического ядерного буксира. Такое мнение высказал в понедельник статс-секретарь - заместитель гендиректора Роскосмоса по осуществлению государственных полномочий Сергей Дубик.

Представитель госкорпорации уточнил, что США планируют включить в санкционный список по два предприятия Роскосмоса и Росатома.

"Безусловно, такими способами они как раз пытаются ограничить конкуренцию. Наши предприятия - это предприятия, которые работают с источниками радиоактивными, то, что касается, судя по всему, нашего проекта космического буксира", - отметил Дубик во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

По словам замгендиректора Роскосмоса, подобные ограничения могут быть введены с учетом освоения Луны. "Все прекрасно понимают, что только на новых источниках можно добраться в дальний космос", - подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что вашингтонская администрация готова объявить о связях 89 китайских и 28 российских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с ВС их стран. Источники агентства допускают, что списки могут быть впоследствии расширены.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что госкорпорация до конца 2020 года подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту. В 2030 году аппарат должен отправиться в длительный полет с конечным пунктом на одном из спутников Юпитера.