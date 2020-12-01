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Известия.ru

СМИ рассказали об убийстве иранского ученого израильским оружием

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Iranian Supreme Leader's Office/Keystone Press Agency

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит оружием, произведенным в Израиле. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на собственный источник.

Собеседник журналистов рассказал, что оружие, собранное на месте террористического акта, имеет логотип и спецификации израильской военной промышленности.

Кроме того, министерство обороны Ирана сообщило, что получило «новые сведения» о личности преступников и что эта информация «будет обнародована очень скоро», пишет «Газета.ру».

Руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде погиб 27 ноября в результате покушения. Перед его автомобилем прогремел взрыв, затем произошла перестрелка между охранниками ученого и нападавшими. Фахризаде умер в больнице. Тегеран назвал инцидент терактом.

Спустя сутки газета The New York Times написала со ссылкой на данные американской разведки, что Израиль может быть причастен к убийству Фахризаде.

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон О. Бреннан счел убийство Фахризаде преступным и безрассудным деянием.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предположил, что убийство Фахризаде может стать для США поводом для начала боевых действий.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков отметил, что убийство Фахризаде не спровоцирует вооруженного конфликта.

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