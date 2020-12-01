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WarSpot

Atlantico стал авианосцем

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Источник изображения: warspot.ru

Бразилия теперь вновь обладает авианосцем. Вчера, 29 ноября, портал navalnews.net сообщил о том, что бразильские ВМС официально переквалифицировали вертолётоносец PHM A140 Atlantico.

12 ноября завершился этап модернизации корабля, а вчера стало известно о том, что вертолётоносец стал авианосцем. При этом «повышение» корабля весьма условное — вместо самолётов на Atlantico будут базироваться беспилотники.

Схема использования беспилотников на PHM A140 Atlantico

Источник изображения: navalnews.net

PHM A140 Atlantico был приобретён у Великобритании в 2018 году. Ранее этот десантный корабль-вертолётоносец носил название HMS Ocean. Корабль был построен в 1995 году, а спустя три года вошёл в состав британского флота. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение — более 21 000 т. Вертолётоносец вмещает более 40 военных машин, может нести до 18 вертолётов, а также не менее 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Продукция
Ocean HMS
Проекты
Авианосец
БПЛА
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