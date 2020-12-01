Франция и Великобритания обзаведутся роботизированными тральщиками.

Министерства обороны Франции и Великобритании заключили с французской компанией Thales контракт на поставку трех роботизированных катеров-тральщиков. Согласно совместному сообщению военных ведомств, закупка катеров произведена в рамках программы MMCM, предусматривающей модернизацию флота тральщиков двух стран. Французские и британские военные намерены приобрести еще одного надводного робота в 2021 году.

Программа MMCM действует с 2019 года. Она подразумевает более широкое использование роботизированных систем для поиска и обезвреживания морских мин, а также патрулирования входов в морские базы. В общей сложности, программа предусматривает закупку до восьми роботов-тральщиков, поставка первых четырех из которых должна состояться до конца 2024 года. Все восемь роботов должны поступить на вооружение к 2030 году.

В 2015 году Великобритания в рамках подготовки к программе MMCM получила первый прототип робокатера-тральщика, который успешно прошел испытания. Этот аппарат включен в закупку трех роботов, произведенную французским и британским военными ведомствами. По условиям контракта, Thales должна будет модернизировать этот аппарат.

Робокатера, запланированные к принятию на вооружение, могут управляться дистанционно оператором с берега или с корабля. Они оснащены буксируемым сонаром для обнаружения морских мин разных типов, а также небольшими автономными необитаемыми подводными аппаратами для уничтожения обнаруженных боеприпасов.

В мае 2018 года Королевский флот Великобритании принял в свой состав надводного робота-тральщика, способного обнаруживать и обезвреживать различные типы морских мин, включая боеприпасы с цифровым управлением. Робот, выполненный на базе катера, стал первым подобным аппаратом на вооружении британского флота. Катер оснащен буксируемым звеном из трех поплавков с оборудованием, которое способно излучать электромагнитные, электрические и акустические импульсы.

Эти импульсы способны инициировать детонаторы магнитных, индукционных и акустических морских мин. Катер также оснащен системой распознавания надводных объектов и уклонения от столкновения с ними. Робот-тральщик имеет в длину 11 метров, а его масса составляет около десяти тонн. Весь комплекс является достаточно компактным; его можно перевозить на транспортном самолете, корабле или на грузовике.

Василий Сычёв