Войти
Российская газета

Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124

137
0
0
Источник изображения: rg.ru

Появилось видео возвращения на бетон транспортного самолета Ан-124 "Руслан", выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки в Новосибирском аэропорту Толмачево.

Для того, чтобы вытащить 200-тонный самолет из грунта, использовали армейские ремонтно-эвакуационные машины на базе танка Т-72. Запряженные цугом, они понемногу вытянули гигантский самолет обратно на бетон. Буксировочные тросы крепились к основным стойкам шасси.

Напомним, 13 ноября сразу после взлета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. Самолет перевозил из Сеула в Вену груз массой 84 тонны, в Новосибирске "Руслан" совершил техническую остановку.

По предварительным данным, во время взлета произошло разрушение двигателя с его остановкой и отказом некоторых систем управления. При посадке никто не пострадал. Авиакомпания приостановила полеты Ан-124 до завершения расследования аварии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-124
Т-72
Похожие новости
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
03.10.2017
Источник сообщил о начале поставок истребителей МиГ-29 в Сербию
10.06.2016
Израиль дождался танка
17.06.2013
Сирийская сага "трехсотки"
24.09.2012
Уралвагонзавод создаст в Африке центр модернизации танков Т-72
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 01:18
  • 2
Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания
  • 01.12 01:16
  • 13
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 30.11 23:41
  • 3
Разработка снайперских винтовок в рамках ОКР «Уголёк»
  • 30.11 21:02
  • 3
В России создана Национальная квантовая лаборатория
  • 30.11 20:54
  • 7
Ил-114 совершит первый полет в сентябре
  • 30.11 18:01
  • 1
Китайский конкурент МС-21 приступает к финальному этапу испытаний
  • 30.11 17:42
  • 1
Российскую бронетехнику защитят от беспилотников
  • 30.11 17:39
  • 3
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 16:54
  • 2
Ученые нашли общий источник множества нарушений здоровья у космонавтов
  • 30.11 15:48
  • 3
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 30.11 13:40
  • 1
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее
  • 30.11 13:32
  • 2
Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
  • 30.11 13:27
  • 11
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 30.11 13:01
  • 722
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.11 11:47
  • 19
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72