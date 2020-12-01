Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124

Появилось видео возвращения на бетон транспортного самолета Ан-124 "Руслан", выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки в Новосибирском аэропорту Толмачево.

Для того, чтобы вытащить 200-тонный самолет из грунта, использовали армейские ремонтно-эвакуационные машины на базе танка Т-72. Запряженные цугом, они понемногу вытянули гигантский самолет обратно на бетон. Буксировочные тросы крепились к основным стойкам шасси.

Напомним, 13 ноября сразу после взлета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. Самолет перевозил из Сеула в Вену груз массой 84 тонны, в Новосибирске "Руслан" совершил техническую остановку.

По предварительным данным, во время взлета произошло разрушение двигателя с его остановкой и отказом некоторых систем управления. При посадке никто не пострадал. Авиакомпания приостановила полеты Ан-124 до завершения расследования аварии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Антон Валагин